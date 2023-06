Der Sommer ist da und mit ihm gleich mal ein neues Haarfarben-Highlight: Die sogenannte „Scandi Hairline“ erobert auf Tiktok gerade die For-You-Pages. Im Fokus des Hairgoals? Der Ansatz! Und gleich vorweg: Dieser Haartrend kommt so natürlich daher, dass es aussieht, als seien die Haare von der Sonne geküsst worden. Wir verraten euch, was den Look ausmacht!

Psss: der Trend ist nicht nur was für Blondschöpfe.

Summer Hair? Yes please!

Blond ist und bleibt in Sachen Haarfarbe einfach ein Alltime-Favorite. Dank dem Hype um den Film „Barbie“ sind diesen Sommer vor allem besonders helle Nuancen mega angesagt. Aber nicht nur die ikonische Puppe sagt uns beautytechnisch diesen Sommer wo es lang geht. Denn wenn es um Trends geht, sind die sogenannten „Scandi-Girls“ stets auch ganz vorne mit dabei. Gemeint sind damit etwa Influencerinnen wie zum Beispiel die Schwedin Mathilda Djerf, oder die Dänin Josefine H. J. Die skandinavischen Musen liefern uns jetzt einen weiteren Haartrend, der quasi direkt an das begehrte Barbie Blonde anknüpft. Nur steht jetzt vor allem Natürlichkeit im Fokus.

Während eine natürlich blonde Mähne schon lange als ultimatives Hair-Goal gilt, widmen wir uns jetzt aber ausnahmsweise mal dem Haaransatz. Unter dem Namen „Scandi Hairline“ verpassen wir den Haaren jetzt nämlich ein helles, aber vor allem auch sanftes Upgrade. Wie? Kurz gesagt: durch das Blondieren der feinen Babyhaare entlang der Stirn, um das Haar noch strahlender und „sommerlicher“ aussehen zu lassen. Ist damit das Geheimnis hinter der Sommermähne unserer Vorbilder aus dem Norden gelüftet?

Die „Scandi Hairline“ trendet auf Tiktok und Instagram

Auf TikTok und Instagram geht der Trend gerade mega viral und User:innen aus aller Welt zeigen sich begeistert von der skandinavischen Hairline. Denn der Trick ist zwar einfach, aber auch extrem effektiv. Viele Tiktok-Nutzer:innen erinnert der Look an ihre Kindheit. „OMG, ich liebe es! Genau so haben meine Haare immer nach einem langen Urlaub am Strand ausgesehen“. Aber auch immer mehr Celebs präsentieren pünktlich zum Sommer ihre „von der Sonne geküssten“ Haare stolz auf Instagram. Wie zum Beispiel der „Selling Sunset“-Star Marie-Lou Nuerk. Bei ihren dunkelblonden Haaren kommt der Trend besonders gut zur Geltung.

Die Scandi Hairline ist diesen Sommer die frische Alternative zu Strähnchen, Highlights und Co. Denn im Gegensatz zu auffälligen und kontrastreichen Strähnchen liegt der Fokus hier auf der subtilen Veränderungen. Das Haar bekommt ein dezentes und sommerliches Makeover, das skandinavisches Understatement ausstrahlt. Und dafür müssen wir nicht mal den ganzen Tag in der Sonne verbringen …

So geht der Look

Okay, wer von Natur aus hellblondes Haar hat – lucky you! Denn meist erscheinen die Babyhaare im Sommer dank Sonne und Co. von selbst etwas heller. Für alle anderen gilt: es ist bleichen angesagt! Im Gegensatz zu normalen Strähnchen, wird bei der „Scandi Hairline“ der komplette Gesichtsrahmen – sprich die Babyhärchen und alles, was dazwischen ist – in ein helles, kühles Blond getaucht. Besonders beliebt sind hier vor allem Weiß- oder Aschblond. Dadurch entsteht sofort ein aufgehellter Look, der jedoch absolut natürlich wirkt, wie eben das typische Blond, das wir von unseren skandinavischen Style-Vorbildern kennen.

Aber der Look ist nicht nur für Blondschöpfe geeignet, sondern für alle, die sich einen frischen Sommerlook wünschen. Besonders schön sieht der Effekt auch bei dunklen Karamelltönen oder Rotnuancen aus. Allerdings sollte hier die Aufhellung natürlich nicht zu krass sein. Für ein natürliches Ergebnis werden die Babyhair bei dunkleren Haarfarben und Rottönen nur eine Nuance heller blondiert. Mit dem sanften Kontrast zwischen Ansatz und dem restlichen Haar, erzielt ihr den maximalen Glow-Effekt!

Das solltet ihr beachten

Die wichtigste Regel lautet: nichts überstürzen! Yes, we know… auch wir würden am liebsten unseren Ansatz auf der Stelle in „Scandi Blonde“ tauchen. Aber denkt erst gar nicht daran, einfach Bleichmittel aus der Drogerie auf euren Ansatz zu klatschen. Das kann nämlich ganz schnell auch ordentlich nach hinten losgehen. Und so verlockend die vielen Tipps auf Tiktok auch sein mögen, wer keine Erfahrung mit Färben hat, oder dunklere Haare hat, sollte sich unbedingt von einem Profi im Studio beraten lassen.

Generell empfehlen wir euch bei dem Trend unbedingt einen Friseurbesuch: Denn das Bleichmittel kann auch die empfindliche Kopfhaut reizen, da beim „Scandi Hairline“-Trend eben genau der Ansatz aufgehellt wird. Also, lieber auf Nummer sicher gehen, und zuerst die Meinung eines Experten oder einer Expertin einholen, bevor es ans Bleachen geht.

Die richtige Pflege

Habt ihr euer gewünschtes Ergebnis, ist die richtige Pflege natürlich das A&O. Vor allem euren Babyhaaren solltet ihr jetzt besondere Aufmerksamkeit schenken. Um einen Gelbstich am Ansatz zu vermeiden, könnt ihr ein sanftes Silber Shampoo verwenden. Und damit die helle Farbe so lange wie möglich schön bleibt, verwendet am besten einen Conditioner, der eigens für gebleichte Haare gedacht ist. Eine nährende Maske hilft, geschädigtes Haar wieder aufzubauen – und ein Pflegeöl sorgt dafür, dass der Glanz nicht verloren geht.