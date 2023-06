Ein neuer Kurzhaarschnitt für den Sommer? Yes please! Denn gerade jetzt sind wir bei diesen Temperaturen um jeden Zentimeter Mäher weniger ziemlich dankbar. Euch fehlt aber noch die passende Inspo? We got you! Wir haben hier drei angesagte Variationen für euch!

Adieu, kaputte Spitzen!

Die angesagtesten Kurzhaarschnitte für den Sommer

Okay, liebe missen, wenn ihr schon länger mit einem Kurzhaarschnitt liebäugelt, euch aber noch nicht an eine komplette Typveränderung gewagt habt – this is your sign! Der Sommer ist schließlich ja förmlich dazu da, um mutig zu sein und in Sachen Haarstyling mal etwas Neues zu probieren. Good News: das Beautyuniversum hat diesen Sommer gleich mal mehrere ultraheiße Kurzhaarschnitte für uns parat! Egal ob ihr Lust auf etwas Freches, einen eleganten Schnitt oder einfach ein krasses Makeover habt – wir haben hier die passende Inspo für euch! Los geht’s:

1. Tassel Cut

Ja, der Bob ist ein absoluter Klassiker und sorgt immer für einen eleganten Auftritt. Diesen Sommer erlebt der Frisurenklassiker unter dem Pseudonym „Tassel Cut“ jedoch eine moderne Neuinterpretation. Dieser Trendlook, der ursprünglich aus Südkorea stammt, kommt ohne Fransen daher. Dadurch wirkt der Look besonders clean und kompakt. Was die Länge betrifft, darf es diesen Sommer wieder deutlich kürzer sein (Hallo, kühle Brise im Nacken). Die optimale Länge für diesen Schnitt liegt knapp unter dem Kinn. Je kürzer die Länge, desto voluminöser und schwerer wirken die Haarspitzen. Abgerundet wird der Tassel Bob noch mit einem Pony.

2. Loxie

Der Begriff „Loxie“ steht für „Long Pixie“. Ihr könnt euch also schon denken, in welche Richtung es hier geht. Wem ein klassischer Pixie zu kurz ist, wird hier fündig! Beim Loxie sind die Deckhaare etwas länger als gewöhnlich, während die unteren Haarschichten und der Hinterkopf klassisch kurz, wie beim Pixie eher kürzer geschnitten sind. Wer mag, kann die Haare im Nacken sogar komplett abrasieren. Dadurch wirkt die Frisur zwar mega edgy, aber gleichzeitig auch verspielter als ein gewöhnlicher Pixie. Perfekt für die Sommermonate, also!

3. Cub Cut

Mullet-Schnitte liegen auch 2023 noch mega im Trend. Diesen Sommer setzten wir mit dem sogenannten Cub Cut auf eine softe Version davon. Vereinfacht könnte man sagen: Vokuhila trifft hier auf Wolf Cut. Die vielen Stufen hat er sich vom Wolf Cut abgeschaut, die Länge vom Mullet! Der Cub Cut zeichnet sich aber vor allem durch seinen markanten Schnitt im hinteren Bereich aus. Denn wie auch der Vokuhila ist auch der Cub Cut hinten deutlich länger. Vorne wird erste Stufe etwas tiefer als beim Wolf Cut angesetzt, also eher auf Wangenlinie, wodurch der gesamte Look besonders lässig wirkt. Eingerahmt wird das Gesicht dann durch einen Pony. Dieser ist aber kein Muss. Wer es weniger streng mag, kann hier auf softe Curtain Bangs setzen.