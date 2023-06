Der Sommer ist jetzt endlich da. Die Temperaturen steigen und gleichzeitig liegt auch ein wenig Liebe in der Luft. Für einige Sternzeichen hat der Sommer 2023 etwas ganz Besonderes in petto. Denn die nächste Sommerromanze könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Zwischen diesen drei Sternzeichen-Kombos könnten es nämlich funken.

Diese Tierkreiszeichen sollten sich auf etwas gefasst machen.

Löwe und Schütze

Wenn ein stolzer Löwe auf einen abenteuerlustigen Schützen trifft, entsteht eine explosive Mischung. Denn die beiden Feuerzeichen bringen das Thermometer buchstäblich zum Glühen! Mit ihrer leidenschaftlichen Natur und ihrem grenzenlosen Optimismus sind sie tatsächlich das perfekte Duo. Ihr Strahlen und ihre Begeisterung sind ansteckend und färben sogar auf ihre Umgebung ab.

Zwillinge und Waage

Auch für den lebhaften Zwilling und die charmante Waage könnte der Sommer interessante Wendungen nehmen. Denn die beiden Luftzeichen sollen sich laut Horoskop in den kommenden Monaten näher kommen. Sie haben einiges gemeinsam – Sie lieben es, das Leben in vollen Zügen zu genießen, und ihre Leichtigkeit zieht andere in ihren Bann. Ob bei einem Roadtrip oder einer Feier, mit diesem Duo ist immer gute Laune garantiert!

Krebs und Fische

Der Krebs und Fische sind ein besseres Duo als man es zunächst erwarten würde. Denn die beiden Wasserzeichen haben ein tiefes Verständnis für Emotionen – das die meisten nicht nachvollziehen können. Romantische Sonnenuntergänge, lange Strandspaziergänge und tiefsinnige Gespräche am Meer könnten zu mehr als einer kurzweiligen Urlaubsbeziehung führen. Vielleicht finden die beiden ineinander im Sommer 2023 den/die Partner:in fürs Leben.