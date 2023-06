Sängerin Bebe Rexha ist bei ihrem Auftritt am Sonntagabend in New York verletzt worden. Einige Videos, die gerade auf Social Media die Runde machen, zeigen, wie ein fliegendes Handy den Star im Gesicht trifft.

Danach verlässt der Star unter Schmerzen die Bühne.

Bebe Rexha bricht wegen Verletzung Konzert ab

Derzeit reist die Sängerin im Rahmen ihrer US-Tournee quer durchs Land. Am Wochenende gab sie ein Konzert in New York. Doch das verlief nicht wie geplant. Denn dort wurde sie während ihrer Performance von einem Handy, das von einem ihrer Fans auf die Bühne geworfen wurde, im Gesicht getroffen. Einige Videos auf den Sozialen Medien zeigen, wie die 33-Jährige in die Knie fällt. Ihre Crew eilt ihr daraufhin sofort zur Hilfe und begleitet sie von der Bühne. Das Konzert musste abgebrochen werden. Das geplante Meet & Greet nach dem Konzert wurde ebenso abgesagt.

Für die „In the Name of Love“-Sängerin ging es anschließend nämlich direkt ins Krankenhaus, wo ihre Platzwunde versorgt wurde. Wie ihre Mutter gegenüber Pop Base erzählte, musste die Wunde mit drei Stichen genäht werden. Fans sind sichtlich enttäuscht. „Wir alle hatten eine tolle Zeit, auch Bebe. Wer macht so etwas Dummes?“, fragte ein Twitter-Nutzer. Auch andere machen über Twitter ihren Unmut über die Aktion Luft.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

Der Sängerin geht es gut

Inzwischen geht es der Sängerin wieder besser, wie sie in einem Posting auf Instagram nun bekannt gibt. Die Polizei hat in der Zwischenzeit auch die Identität des Handywerfers festgestellt.

Wie der Rolling Stone berichtet, wurde der 27-jährige Angreifer „in zwei Fällen wegen Körperverletzung dritten Grades, in einem Fall wegen Belästigung zweiten Grades, in einem Fall wegen schwerer Belästigung zweiten Grades und in einem Fall wegen versuchter Körperverletzung dritten Grades“ angeklagt.

Wieso der Fan das Handy auf die Bühne geworfen hatte, konnte die Staatsanwaltschaft von Manhatten ermitteln. So soll der Handywerfer gesagt haben, dass er sehen wollte, ob er sie am Ende der Show mit dem Telefon treffen könnte, weil es lustig wäre.