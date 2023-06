Schockmoment in Hannover: Helene Fischer musste ihr letztes Konzert vor der großen Sommerpause plötzlich abbrechen. Die Sängerin hatte einen Unfall auf einem Trapez – und das auch noch in schwindelerregender Höhe.

Virale Videos zeigen die blutüberströmte Schlagersängerin.

Helene Fischer verletzt sich während Konzert

Schlagerstar Helene Fischer ist dafür bekannt, ihre Fans mit fulminanten Liveshows und spektakulären Show-Einlagen zu begeistern. Ein Fixpunkt ihrer aktuellen Tour: das Trapez. Dort präsentiert Helene normalerweise gemeinsam mit einem Akrobaten Stunts in schwindelerregender Höhe – und singt dabei auch noch ihren Song „Wunden“. Doch ausgerechnet bei diesem Akt ist während ihres Konzertes in Hannover gestern Abend ein Unfall passiert.

Die Sängerin scheint plötzlich abzurutschen, versucht aber, sich nichts anmerken zu lassen und singt sogar weiter, bis das Lied zu Ende ist. Währenddessen fließt Blut von ihrem Nasenrücken über ihr ganzes Gesicht, bis hin zu den Oberschenkeln. „Alles gut“, versichert Helene anfangs noch. Doch dann verschwindet die 38-Jährige plötzlich von der Bühne. Videos, die gerade auf Social Media kursieren, zeigen das Ausmaß des Bühnenunfalls. Auch Helenes Ehemann Thomas Seitel teilt den Moment des Unfalles auf seinem Instagram-Profil.

Ehemann gibt Entwarnung

Zuerst wurde das Konzert in Hannover für rund 15 Minuten unterbrochen, in denen die Sängerin vermutlich kurz durchgecheckt wurde. Schließlich entschied sich der Veranstalter Live Nation jedoch dazu, die Show komplett abzusagen. Nach etwa einer Stunde Spielzeit mussten alle Helene-Fischer-Fans die Location wieder verlassen. Laut einer Sprecherin von Live Nation sei Fischer in ärztlicher Behandlung, doch „weitere Informationen über die Art der Verletzung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor“, wie es hieß.

Doch nun kann Helenes Mann Entwarnung geben. „Alles ist in Ordnung“, schreibt der 38-jährige Luftakrobat auf Instagram. Während einige Fans Helene für ihre waghalsigen akrobatischen Einlagen kritisieren, zollen ihr andere großen Respekt. „Sie hat durchgezogen und das, obwohl sie so krass aussah und sicherlich Mega Schmerzen hatte“, schreibt etwa eine Userin. „Starke Frau und bestes Vorbild für ihr Kind, dass sie nun auf ihre Gesundheit achtet“, so die Nutzerin weiter und spielt damit vermutlich auf den Abbruch des Konzertes an. „Blut überströmt bis zum Ende durchgezogen. Was für eine Frau“, stimmt auch jemand anderes zu.

Letzter schwerer Unfall im März

Der Trapez-Unfall war nicht der erste Vorfall, bei dem sich Helene Fischer verletzt hat. Erst vergangenen März hat sich die Schlagersängerin während der Proben für ihre Tour eine Rippe gebrochen. Die Folge: der Tourstart sowie mehrere andere Auftritte mussten verschoben werden. Helene entschuldigte sich damals bei ihren Fans für die lange Wartezeit: „Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut.“

Wie lange Helene diesmal ausfällt, steht noch nicht fest. Ihre nächste geplante Show soll allerdings erst im August stattfinden. Unklar ist auch, ob das abgebrochene Konzert in Hannover nachgeholt wird.