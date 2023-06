Ein Mega-Fan von Coldplay hat alles versucht, um Konzerttickets für seine Lieblingsband zu ergattern. Als er dann endlich welche bekommen hat, fällt ihm auf, dass es sich dabei nicht um den Eintritt für ein Konzert handelt, sondern lediglich für die Kinovorführung eines Live-Gigs. Im Netz lässt er seinem Frust freien Lauf. Doch was dann passiert, hätte er wohl niemals für möglich gehalten.

Denn Coldplay hat sich bei ihm gemeldet und ihm eine große Überraschung bereitet.

Fans von Taylor Swift, Beyoncé oder BTS können vermutlich ein Lied davon singen: Konzerttickets von seinem Lieblingskünstler zu bekommen, ist oft gar nicht mal so einfach. Entweder sie sind sofort ausverkauft, kosten ein Vermögen oder man muss unzählige virtuelle Warteräume passieren, nur damit der Server dann abstürzt. So ähnlich ist es auch einem Ultra-Fan von Coldplay aus England gegangen. Der 17-jährige Finley dachte, er hätte den Jackpot geknackt, als er ein Ticket für gerade mal 25 Pfund ergattert hat.

Doch dann fand er heraus, dass es sich dabei gar nicht um ein Konzertticket handelt, sondern lediglich um einen Livestream eines Coldplay-Konzertes aus Argentinien, das in einem Kino in seiner Heimatstadt übertragen wird. Auf Twitter machte der Teenager seinem Ärger schließlich Luft. Zu seiner Verteidigung stellte er klar: „NICHT EINMAL ist irgendwo zu lesen gewesen, dass es ein Kinoticket ist“. Und weiter: „Ich bin brandheiß“, so Finley. Vor lauter Wut wolle er sich den Livestream auch sicher nicht ansehen. „Ich werde bestimmt nicht dort hingehen“, schreibt er weiter.

I’ve just spunked 25 quid on a Coldplay ticket thinking it was a concert, turns out it’s a cinema screen in Kendal of a concert there doing in Argentina. Are you taking the piss, it said live at the river plate I just presume that was the place in Kendal NOT ONCE did it say…