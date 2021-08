Wer passt zu wem, mit wem klappt es und mit wem nicht – und warum? Das steht alles in den Sternen! Bevor du dein Herz also verschenkst – aufgepasst, bei diesen drei Sternzeichen ist für dich als Single-Frau Vorsicht geboten!

In diese Tierkreiszeichen solltest du dich besser nicht gleich verlieben!

Wassermann

Ganz oben auf der Liste steht der Wassermann. Wer schon mal in einen Wassermann Boy verliebt war weiß wovon wir reden. Sogar laut Umfragen schneiden Wassermänner ausgesprochen schlecht ab wenn es um ernsthafte langfristige Beziehungen geht. Zwar handelt es sich bei ihnen nicht um schlechte Menschen aber sie sind rebellisch und bindungsscheu. Außerdem will sich dieses Sternzeichen nur sehr selten an eine Frau binden. Wassermänner lieben ihre Freiheit.

Skorpion

Skorpione sind in der Liebe extrem anstrengend – zwar leidenschaftlich, aber anspruchsvoll, intensiv, fordernd. Gleichzeitig sehr anziehend, dann wieder auslaugend. Empfindlich, der Stachel! Den der Skorpion aber auch oft gegen sich selbst richtet. Hat man einmal sein Vertrauen missbraucht, ist er extrem gekränkt. Er kann einfach nicht verzeihen. Ja, das klingt tatsächlich einem eher schwierigen Lebenspartner.

Zwillinge

Auch mit dem Zwilling kann es äußerst problematisch werden. Über ihn heißt es, dass er leicht zu entflammen, dann aber nur schwer zu tieferen Gefühlen fähig sei. Nach einer schönen Anfangsphase kippt es dann also schnell. Egal wie sehr du dich bemühst, seine Gefühle lassen sich nicht erzwingen. Das liegt aber nicht an dir – es ist einfach die Art dieses Sternzeichens!