Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, aber irgendwann ist leider auch der längste Sommer wieder vorbei und mit ihm verblasst leider auch langsam unsere hart erarbeitete Sommerbräune. Allerdings gibt’s da ein paar Tipps und Tricks, wie wir sie doch noch etwas länger behalten können.

Wir verraten euch, wie ihr euren sommerlichen Teint am besten pflegt 😉 !

1. Jede Menge Feuchtigkeit

Die wichtigste Zutat, um seine Sommerbräune möglichst lange zu erhalten, ist Feuchtigkeit. Denn sie verbessert die Qualität der obersten Hautschichten, wodurch der natürliche Erneuerungsprozess der Haut verlangsamt wird. Und das ist wiederum essenziell, wenn es darum geht, den Summer Teint so lange wie möglich zu behalten. Denn: Je trockener unsere Haut ist, desto schneller schuppt sie – und verliert damit natürlich auch die Bräune. Deshalb: cremen, cremen, cremen!

Unser Produkttipp: Biotherm x Pablo Rochat – die Limited Summer Edition 2022. Eine limitierte Bodylotion im Design des weltweit renommierten Digital­künstlers Pablo Rochat, die das Bewusstsein für Umweltschutz und insbesondere den Schutz der Weltmeere sensibilisieren soll. Erhältlich zum Beispiel bei Douglas für rund 19 Euro.

Bild: Biotherm x Pablo Rochat

2. Sanfte Peelings

Ja, das stimmt schon: Wenn du deine Bräune konservieren möchtest, solltest du auch auf allzu grobe Peelings verzichten. Dadurch rubbelst du nämlich nur die oberste Hautschicht ab und verlierst deine Bräune. Peelings ganz wegzulassen hilft aber auch nicht dabei, die Sommerbräune noch etwas länger zu behalten – denn sanfte Peelings sind durchaus gut für den Teint. Auch sie helfen der Haut nämlich dabei, Feuchtigkeit besser zu speichern. Unser Tipp: Am besten auch vor dem Bräunen peelen, um alte Hautschüppchen zu entfernen und dadurch beim Sonnenbaden eine gleichmäßigere Bräune zu erzielen. Aber Achtung: Auf keinen Fall auf den Sonnenschutz vergessen!!!

Unser Produkttipp: Veganes Peeling mit Bio-Rosmarin und Bio-Grünem Kaffee von Lavera. Es entfernt sanft lose Hautschüppchen direkt beim Duschen – und duftet obendrein extrem erfrischend! Das Duschpeeling ist übrigens auch für empfindliche Haut geeignet. Erhältlich bei dm für rund 5 Euro.

3. After-Sun-Produkte

Wenn’s um Sommerbräune geht, dann dürfen natürlich auch After-Sun-Produkte nicht fehlen! Denn sie pflegen sonnengebräunte Haut nicht nur, sondern helfen auch dabei, die Bräune länger zu konservieren. Die kühlenden und feuchtigkeitsspendenden Lotions oder Gels wirken dem Schuppen der Haut entgegen, wodurch verhindert wird, dass die Bräune zu schnell verschwindet. Besonders wichtig: Nicht nur direkt nach dem Sonnenbaden verwenden, sondern auch noch einige Wochen danach.

Unser Produkttipp: Après Sun Lotion von alverde für Gesicht und Körper – mit Bio-Aloe Vera und Bio-Sonnenblumen-Öl. Die Lotion zieht besonders schnell ein und beruhigt die Haut. Erhältlich für rund 4 Euro bei dm.

Bild: alverde Naturkosmetik

4. Viel trinken

Eine äußerliche Feuchtigkeitspflege reicht nicht aus, um die Haut im Gleichgewicht zu halten. Damit dein Körper ausreichend hydriert und du deine Bräune langfristig halten kannst, solltest du viel trinken. Natürlich hauptsächlich Wasser, ungesüßten Tee oder natürliche Säfte.

Unser Produkttipp: Sodastream Duo oder Terra für zu Hause. So könnt ihr euer Leitungswasser easy sprudeln und obendrein auch noch mit Bio-Sirup & Co aufpeppen, damit ihr ja genug trinkt! Ab ca. 68 Euro direkt via sodastream.at erhältlich.

5. Nicht zu heiß duschen

Auch wenn mit den Wintermonaten die heiße Dusche oder Badewanne wieder beliebter wird, solltest du lieber nicht zu heiß und zu lange duschen. Denn durch das heiße Wasser kommt es zu einer Veränderung des pH-Werts deiner Haut, wodurch die oberste Hautschicht, auf der sich die Bräune befindet, schneller abgestoßen wird. Lieber eine kurze Dusche, ein paar Grad kälter als gewohnt. Und danach gut eincremen!

Unser Produkttipp: Palmolive Up! Duschgel mit Zitrusschalen- und Pfirsichblütenduft – erfrischt und pflegt die Haut. Vor allem der Duft ist echt unglaublich belebend. Und: Die Verpackung besteht aus recycelten Fruchtschalen! Für rund 3,30 Euro zum Beispiel bei Bipa erhältlich.

Bild: CP GABA

6. Mit Selbstbräuner nachhelfen

Eine besonders effektive Methode, um die Sommerbräune noch etwas in die Länge zu ziehen, sind natürlich Selbstbräuner. Und keine Sorge, eine Anwendung muss schon lange nicht mehr in einem „Ross“-Dilemma enden („Friends“-Fans wissen, wovon wir sprechen) – mittlerweile gibt es nämlich schon einige Produkte, die super einfach anzuwenden sind, ganz ohne Bräunungs-Drama!

Unser Produkttipp: Self Tanning Foam von Bondi Sands. Der Schaum ist super easy aufzutragen und verteilt sich gut auf der Haut. In verschiedenen Nuancen erhältlich, ca. 25 Euro direkt via bondisands.eu – und sollte doch mal etwas schiefgehen, gibt’s zum Glück auch ein „Self Tan Removal“-Produkt!