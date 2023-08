Der September 2023 bringt nicht nur den Herbst mit sich, sondern könnte auch eine aufregende Zeit für einige Single-Sternzeichen bedeuten. Für drei Astrozeichen haben die Sterne etwas ganz Besonderes im Ärmel. Denn unerwartete Begegnungen könnten unerwartete Gefühle auslösen und möglicherweise eine Veränderung des Beziehungsstatus für diese Single-Sternzeichen bedeuten.

Diese Tierkreiszeichen verlieben sich bald.

Widder

Die Energie des Herbstes im September könnte den Widder mit leidenschaftlicher Anziehungskraft erfüllen. Seine Entschlossenheit und Abenteuerlust führt das Sternzeichen bald zu jemandem, der seine Begeisterung für das Leben teilt. Diese Person wird genauso mutig und unternehmungslustig sein wie der Widder und könnte zu einem aufregenden Kapitel im Liebesleben des Feuerzeichens führen. Und vielleicht könnte es sich bei diesem jemanden sogar auch um einen Widder handeln. Also haltet die Augen offen.

Fische

Auch die einfühlsamen und tiefgründigen Fische könnten im September auf jemand ganz Besonderes treffen. Ihre Intuition, Empathie und emotionale Tiefe kommt jetzt besonders gut bei ihrem Gegenüber an. Laut Horoskop werden Fische jetzt jemanden finden, der ihre tiefsten Gedanken und Gefühle versteht. Mit dieser Person könnte das Astrozeichen eine ganz tiefe und langfristige Beziehung aufbauen, die von Verständnis und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist.

Waage

Für die Waage könnte der Herbst nicht nur die Blätter in warmen Farben färben, sondern es liegt auch Liebe in der Luft – Love is in the air. Die natürliche Anmut und der Charme des Sternzeichens könnten jetzt dazu führen, dass die Waage nach sehr langer Zeit nun endlich auf jemanden trifft, der ihre Werte und Interessen teilt. Die Sterne sind auf jeden Fall optimistisch. Seid aufmerksam. Der September könnte die perfekte Zeit sein, um jemanden zu finden, der nach Ausgeglichenheit und Liebe strebt.