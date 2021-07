Am 6. Juli feiern wir den Tag des Kusses. Ein Grund mehr, um unsere Lippen etwas Gutes zu tun und sie in Szene zu setzen.

Wir haben deshalb sechs Beauty-Produkte für schöne Lippen für euch zusammengestellt. Ganz nach dem Motto: Schöne Lippen soll man küssen!

6 Beauty-Produkte für den perfekten Kussmund

1. Peeling für weiche Lippen von Lush

Schöne Lippen muss man pflegen! Und nicht nur unserer Haut, sondern auch unserem Kussmund sollten wir hin und wieder ein Peeling gönnen, um Hautschüppchen zu entfernen und sie wieder samtig weich zu machen. Unsere Empfehlung: Die Lippenpeelings von Lush. Die gibt’s in den verschiedensten Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel Cherry oder Mint Julips. Für rund 11 Euro in den Stores erhältlich. Einige Limited Editions, wie zum Beispiel das Peeling Unicorn gibt’s exklusiv nur online!



Bild: Lush

2. Lippenbalsam von Circly

Um zu verhindern, dass die Lippen trocken und spröde werden, solltet ihr sie immer mal wieder mit Balsam verwöhnen. Mal ganz was Neues: Wie wär’s mit einer Lippenpflege mit Kaffee? Perfekt für alle Coffee-Lover unter euch: Der Lippenpflegestift von Circly duftet nicht nur nach Kaffee, sondern pflegt sie auch noch mit Kokos- und Olivenöl und Sheabutter. Außerdem ist die Hülle aus recyceltem Papier und ganz ohne Plastik. Die Beauty-Marke setzt nämlich auf Naturkosmetik und Nachhaltigkeit. Erhältlich im Online-Shop für rund 6 Euro.

3. Lip Volumizer von Skinbeauty

Für den perfekten Kussmund muss ein Lip Booster her! Dadurch wirkt unser Mund glatter und voller, denn die Inhaltsstoffe von Lip Volumizern regen die Durchblutung an und lassen sie auf natürliche Weise etwas praller wirken. Wie zum Beispiel der Lip Volumizer von Skinbeauty. Er enthält Pfefferminzöl und Eukalyptus und versorgt die Lippen außerdem mit pflegenden Ölen. Ein weiterer Pluspunkt: Das Start-up aus Wien setzt übrigens auf tierversuchsfreie Kosmetik und produziert in Österreich. Den Lip Volumizer gibt’s im Online-Shop für rund 20 Euro.

4. Sonnenschutz für die Lippen von Shiseido

Worauf wir im Sommer oft vergessen: Auch unsere Lippen brauchen Sonnenschutz! Deshalb unsere Empfehlung: Legt euch einen UV-Pflegestift für eure Lippen zu. Die gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Unser absoluter Favorit ist der Sonnenschutz Lip Color Splash mit SPF 30 von Shiseido. Der schützt und pflegt nämlich nicht nur, sondern ist außerdem auch noch zart getönt. Erhältlich für rund 21 Euro zum Beispiel bei Douglas.

Bild: Shiseido

5. Lip Butter von Origins

Gönnt euren Lippen hin und wieder ein Beauty-Treatment und verwöhnt sie mit jeder Menge Feuchtigkeit. Da küsst es sich gleich zehnmal besser, versprochen. Perfekt dafür eignet sich die Drink Up Nourishing Avocado Lip Butter von Origins! Sie enthält insgesamt acht wertvolle Pflanzenöle und ist nicht nur eine Lippenpflege, sondern gleichzeitig auch eine Overnight-Maske. Erhältlich zum Beispiel bei Zalando für rund 19 Euro.

6. Lippenstift von Lavera

Den letzten Feinschliff verpasst ihr euren Lippen mit knalligen Farben. Unser aktueller Favorit: Lavera Lips Colour Intense. Der Lippenstift enthält rein natürliche Inhaltsstoffe und kommt ganz ohne Mineralöl und Silikone aus. Fun Fact: Wusstet ihr, dass Frauen im Laufe ihres Lebens durchschnittlich 3,5 kg Lippenstift essen? Ein Grund mehr, um zu natürlichen Produkten zu greifen. Den Lippenstift von Lavera gibt’s in verschiedenen Farben – für rund 6 Euro zum Beispiel bei dm erhältlich.

Bild: Lavera

Viel Spaß beim Knutschen!