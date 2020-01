Um das neue Jahr einzuläuten, ist es für viele Menschen Tradition, Feuerwerkskörper in den Himmel zu schießen. So schön die Darbietung allerdings auch sein mag, für Tiere ist das Feuerwerk meist eher eine Qual.

So ging es auch einem Welpen in Neustadt an der Aisch, der an Silvester vor Schreck die Flucht ergriff. Wie die Polizei Mittelfranken via Twitter berichtete, suchte der Besitzer die ganze Nacht vergebens nach der Australian-Shepherd-Hündin.

Rührendes Foto: Polizei bringt Welpe zu Besitzer zurück

In der deutschen Kreisstadt Neustadt an der Aisch floh am 31. Dezember 2019 ein kleiner Welpe vor Schreck vor dem Feuerwerk. Der Besitzer der Hündin machte sich sofort verzweifelt auf die Suche nach dem Vierbeiner, wie die Polizei Mittelfranken twitterte. Die Geschichte nahm allerdings ein gutes Ende, nachdem man den Welpen plötzlich gefunden hatte. Die Hündin wurde anschließend von einer Beamtin zu ihrem Besitzer zurückgebracht. Ein Foto, dass die Polizei auf Twitter veröffentlichte, zeigt die rührende Wiedervereinigung der beiden. Auf dem Schnappschuss hält der Mann seinen Vierbeiner glücklich im Arm. Auch Welpe Bailey zeigt sich sichtlich erfreut und schmiegt sich liebevoll an ihren Besitzer.