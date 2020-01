Kritik anzunehmen, fällt uns allen nicht leicht. Doch manche können absolut nicht damit umgehen und reagieren eingeschnappt und wütend. Besonders diese drei Sternzeichen sind einfach nicht kritikfähig.

Sobald sie jemand kritisiert, machen sie zu. Denn sie denken, sie würden alles richtig machen.

Fische

Fische sind sehr emotionale und sensible Sternzeichen. Wer ihnen ehrlich die Meinung ins Gesicht sagt, der muss mit Tränen und Drama rechnen. Oder aber mit Ablehnung und Ignoranz. Denn mit Kritik kann der Fisch absolut nicht umgehen. Anstatt sich das Gesagte zu Herzen zu nehmen und darüber nachzudenken, was er denn ändern könnte, fühlt er sich sofort persönlich angegriffen. Dieses Sternzeichen ist einfach nicht kritikfähig. Doch ein bisschen mehr Offenheit für die Meinung anderer und Wille zur Veränderung, würde den Fisch eigentlich umso stärker machen.

Waage

Bei der Waage ist es ähnlich. Anstatt die Kritik rational abzuwägen, darüber nachzudenken und sie positiv für sich zu nutzen, verfällt sie in eine Abwehrhaltung. Und dann kann sie sogar richtig wütend und böse werden. Wer vorhat, der Waage Kritik zu geben, der sollte sich lieber gut darauf vorbereiten, denn bei ihr muss man mit so ziemlich allem rechnen. Doch dabei steckt eigentlich gar keine böse Absicht dahinter. Auch die Waage sollte lernen, Kritik für sich zu nutzen und endlich mal etwas lockerer zu werden.

Krebs

Der Krebs zählt ebenfalls zu jenen Sternzeichen, die nicht kritikfähig sind. Allerdings können sie etwas besser damit umgehen, als Fische und Waagen. Denn wenn ihr Gegenüber die Kritik mit positiven Absichten äußert, ist der Krebs durchaus fähig, diese anzunehmen. Hat er aber das Gefühl, er wird grundlos kritisiert und das Feedback sei nicht angebracht, dann ist er zutiefst verletzt. Vor allem in Beziehungen kann das zu einem großen Problem werden. Der Partner sollte sich gut überlegen, wie er was anspricht, denn Krebse vertragen nicht immer die schonungslose Wahrheit. So manche Beziehung mit diesem Sternzeichen ist deshalb schon gescheitert.