Wir können uns vor Euphorie kaum halten, DENN: Der Starttermin der dritten Staffel von “You” ist endlich bekannt! Und das Beste ist, dass wir nicht mehr lange warten müssen.

Damit ist der Einstieg in den Herbst gerade hundertfach besser geworden!

Netflix: An diesem Tag startet “You” Staffel 3

Wir haben so lange gewartet (zwei Jahre sind wirklich lang!) und wir haben es vor Spannung kaum ausgehalten. Was passiert in der spannenden Psycho-Serie auf Netflix als Nächstes? Wie geht es den werdenden Eltern und wer muss noch alles sterben?

Diese Fragen beantwortet uns hoffentlich die dritte Staffel der erfolgreichen Serie “You”. Netflix versorgt uns schon jetzt mit einem kurzen Einblick, was auf uns zukommt. Denn der erste Teaser-Trailer ist da! Und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Am Ende des Clips erfahren wir auch endlich, wann Staffel Drei an den Start geht! Und es dauert nicht mehr lange, bis wir die frisch gebackene Familie rund um Joe und Love sehen: Ab 15. Oktober sind die neuen Folgen von “You” auf Netflix verfügbar.

Das passiert in Staffel 3

Was wir bereits jetzt wissen: Joe (Penn Badgley) und Love (Victoria Pedretti) haben einen Sohn bekommen. Das Paar nennt ihn Henry. Wie der charmante aber gefährliche Buchhändler im Hintergrund erzählt, möchte er ein guter Vater für sein Kind sein. Schritt eins: Einen guten Namen für seinen Sohn wählen. Check. Schritt zwei: Verantwortung übernehmen. Ob wir an dieser Stelle in “Check” setzen können, wird wohl erst Staffel drei zeigen.

Denn die junge Familie zieht von der Großstadt in einen idyllischen kleinen Ort, der den Namen Madre Linda trägt. Ob sich die beiden mit ihrem Sohn ein Killer-freies Leben aufbauen? Wohl kaum. Denn erste Bilder des Sets verraten, dass der berühmt-berüchtigte schallisolierte Raum, in dem die beiden gerne ihre Opfer einsperren, auch in ihrem Einfamilien-Haus Platz gefunden hat.

Bild: JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021

Joe Goldberg geht auch in der Kleinstadt seinem Hobby nach. Und damit meinen wir Bücher, nicht das Töten von Menschen! Er freundet sich mit der lokalen Buchhändlerin an. Wenn bei den meisten schon jetzt die Alarmglocken schrillen, dann habt ihr da vermutlich recht. Denn wann war Joe jemals mit einer Person “nur befreundet”? Entweder er stalkt sie, er foltert sie oder er tötet sie. Welches Schicksal erwartet die Buchhändlerin wohl?

Love hat sich währenddessen einen kleinen Traum erfüllt, indem sie ihre eigene Bäckerei eröffnet. Und die läuft richtig gut! So ist sie auch immer am Kleinstadtgeschehen beteiligt und kann sich das Vertrauen der Bürger erschleichen. Ob das mal nicht ein schlechtes Omen für die Kleinstadtidylle ist?