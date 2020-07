Gerüchten zufolge soll nach Yvonne Caterfield nun ein weiteres Jury-Mitglied für die zehnte Staffel von “The Voice of Germany” feststehen. Dabei handelt es sich um “Sunrise Avenue”-Frontmann und Sänger Samu Haber.

Der gebürtige Finne durfte in der Vergangenheit bereits viermal auf dem roten Drehstuhl Platz nehmen. Demnach ist er den “The Voice”-Zuschauern auch nicht unbekannt. Nun soll der 44-Jährige ein TV-Comeback feiern.

“The Voice of Germany”: Kehrt Yvonne Catterfeld zurück?

Nachdem ProSieben bekannt gegeben hatte, für die zehnte Staffel von “The Voice of Germany” eine neue Konstellation unter den Juroren vorbereiten zu wollen, gibt es nun bereits die ersten Spekulationen. Denn bereits zwei der Jury-Mitglieder aus der letzten Staffel, nämlich Sido und Alice Merton, verließen die Sendung freiwillig. Die Gerüchte, um wen es sich bei den Ersatz-Coaches handeln könnte, verbreiten sich seitdem wie ein Lauffeuer im Netz. Laut Berichten der Bild, soll bereits feststehen, wer den Jury-Platz von Alice Merton einnehmen wird. Wie das deutsche Magazin aus Produktionskreisen herausgefunden haben will, handelt es sich dabei um die Sängerin Yvonne Catterfeld. Sie war in den vergangenen Jahren bereits in drei Staffeln der Sendung als Jury-Mitglied dabei. Eventuell könnte es bei der zehnten Staffel von “The Voice of Germany” also ein Comeback für die 40-Jährige geben.

Auch Samu Haber soll TV-Comeback feiern

Neben Yvonne Catterfeld soll neuesten Gerüchten zufolge ein weiterer Musiker in der zehnten Staffel der Show sein Comeback als Coach feiern. Und zwar Samu Haber. Der finnische Sänger und Frontmann der Band “Sunrise Avenue” durfte bereits in vier Staffeln auf dem roten Drehstuhl Platz nehmen. Wie die Nachrichtenagentur teleschau nun berichtet, habe man aus Produktionskreisen erfahren, dass der 44-jährige Finne in diesem Jahr wieder mit dabei ist. Offiziell bestätigt ist bislang allerdings noch nichts. Denn ProSieben möchte sich laut eigenen Aussagen an keinerlei Spekulationen beteiligen. Demnach kommentierte der Sender bisher weder das eventuelle Comeback von Yvonne Catterfeld noch die Jury-Gerüchte rund um Samu Haber.