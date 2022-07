Jetzt wirds eklig und bizarr zugleich: Eine McDonalds-Kundin fand in ihrem Big Tasty eine zerquetschte Eidechse. Die Angestellten boten der verärgerten Frau daraufhin einen Rabatt von lächerlichen zehn Prozent auf ihre nächste Bestellung an. Jetzt verklagt sie das Unternehmen.

Warnung! Diese Geschichte könnte euch eventuell euren nächsten Besuch bei McDonalds versauen.

Frau findet zerquetschte Eidechse in Burger

Da ist der Big Tasty doch plötzlich gar nicht mehr so tasty! In Paris fand eine Frau eine tote Eidechse in ihrem Burger. Sie habe beim Biss in den Big Tasty etwas Seltsames gespürt. „Ich hatte das Gefühl, dass da etwas Seltsames war. Ich öffnete es und entdeckte eine zerquetschte Eidechse, aus der die Eingeweide heraushingen“, so die Frau gegenüber französischen Medien. Sie führt noch weiter aus: „Sie war gut mit Soße bedeckt, also muss der Koch sie gesehen haben.“ Dem britischen „Telegraph“ liegen sogar Fotos von dem „echs-klusiven“ Menü vor.

Die Kundin beschloss also das Personal in dem Restaurant zur Rede zu stellen. Doch niemand soll sich bei ihr für das Reptilien-Fiasko entschuldigt haben. Im Gegenteil: Das Personal habe laut der Kundin so reagiert, als sei ihr grauslicher Fund gar nicht mal so ungewöhnlich. „Ich hatte den Eindruck, dass sie nicht überrascht waren.“, behauptete sie.

„Auch der zuständige Koch war da und hat uns mehr oder weniger ignoriert.“, so die Französin. Der Vorgesetzte sei aber zum Zeitpunkt der Konfrontation nicht da gewesen. Man habe ihr letztendlich dann lediglich einen „10-Prozent-Rabatt“ auf ihre nächste Mahlzeit angeboten. Das Ganze soll bereits im Jahr 2021 passiert sein. Jetzt verklagt sie das Unternehmen deswegen.

Kundin verklagt McDonalds

In dieser Nacht sagte sie, sie habe Schlafstörungen gehabt und am nächsten Tag sei sie wegen Übelkeit zu einem Arzt gegangen, der ihr vorsorglich Antibiotika verschrieb. Später rief schließlich ein Manager an, um ihr anzubieten, sie mit der Rechtsabteilung des Unternehmens in Kontakt zu bringen. „Das heißt, sie haben erkannt, dass es ein Problem gab. Was ich wirklich wollte, war, dass sie sich entschuldigen“, so die Frau.

Die angewiderte Kundin entschloss sich also dazu, das Unternehmen wegen des Echsen-Specials zu verklagen. Besonders skurril: Laut den Berichten soll ihr Anwalt die Eidechse wochenlang in einem Kühlschrank aufbewahrt haben, falls irgendwelche Tests daran durchgeführt werden müssten. Doch die Lebensmittelsicherheitsbehörden hätten sich nie bei ihm gemeldet. Ob die mit-Soße-beschmirrte Eidechse mittlerweile entsorgt wurde, ist nicht klar. Fest steht aber: Die Beschwerde wird im Februar 2023 dann vor Gericht behandelt.