Einer amerikanischen und britischen Studie zufolge könnte künstliche Intelligenz (KI) künftig bei der Früherkennung von Brustkrebs helfen. Demnach soll KI Krebsarten mit einem ähnlichen Grad an Genauigkeit identifizieren wie erfahrene Radiologen.

Die Wissenschaftler haben die Studie mit Googles Künstlicher Intelligenz Deep Mind durchgeführt.

KI könnte Brustkrebs-Erkennung verbessern

Trainiert hat man das System mit einem Datensatz, der fast 100.000 Mammografien enthielt. Um die Leistungsfähigkeit der Software zu testen, hat man anschließend zwei weitere große Datensätze genutzt – einen aus den USA und einen aus Großbritannien. Man kam zu dem Ergebnis, dass sich die Anzahl der falschen positiven Ergebnisse mithilfe der KI in der Gruppe der Amerikaner um 5,7 Prozent reduzierte. In Großbritannien um 1,2 Prozent. Auch die Anzahl der falschen negativen Tests würden mithilfe der KI um 9,4 Prozent in der amerikanischen und um 2,7 Prozent in der britischen Gruppe gesenkt. Dabei hatte die Künstliche Intelligenz deutlich weniger Informationen

Man will Ärzte nicht vollständig ersetzen

Das Modell soll sich zudem auch auf andere Systeme übertragen lassen. Interessant bei der ganzen Geschichte ist, dass das KI-Modell aufgrund der Anonymisierung deutlich weniger Informationen zur Verfügung hatte als die menschlichen Experten, denen Zugang zu Patientenanamnese und Voruntersuchungen möglich war und das KI-Modell am Ende dennoch zuverlässig erkennen konnte.

Es gab aber auch einen Fall, bei dem die Software keinen Alarm schlug. Dieser wurde aber von sechs Medizinern jeweils eindeutig identifiziert. Die Wissenschaftler von Google wollen daher die Ärzte bei der Diagnose auch nicht vollständig ersetzen. Stattdessen möchte man die KI-Software vor allem zur Unterstützung einsetzen.