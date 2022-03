Was für ein Albtraum-Szenario: Du wachst nachts auf und siehst plötzlich einen Mann neben deinem Bett stehen, der Videos von dir macht. So eine ähnlich creepy Erfahrung musste nun eine 24-jährige Frau aus den USA machen, als ein Stalker sich heimlich in ihr Haus schlich.

Er ließ sogar ihre Schlüssel nachmachen und spazierte so heimlich ein und aus.

Stalker bricht bei Only-Fans Berühmtheit ein

Gruseliger geht’s nicht! Eine junge Frau aus New Hampshire in den USA hört eines Nachts seltsame Geräusche. Sie ruft die Polizei, da sie glaubt, jemand sei auf ihrem Dachboden. Und sie hatte recht!

Die Beamten finden einen Stalker, der einen Weg ins Haus gefunden hatte und sich auf dem Dachboden einquartiert hat. Doch es kommt tatsächlich noch schlimmer. Der Mann hat die 24-Jährige außerdem heimlich in ihrem Schlafzimmer gefilmt!

Sie ist auf der Online-Plattform OnlyFans bereits seit längerer Zeit sehr erfolgreich. So wurde der Mann auf sie aufmerksam und offenbar zu mehr als nur einem Fan.

Er war besessen von seinem Opfer

Der Stalker war regelrecht besessen von der 24-Jährigen. So fuhr der 20-Jährige insgesamt über 600 Kilometer von seinem Wohnort in Pennsylvania bis nach New Hampshire.

Zuvor hatte er mehrfach versucht, über OnlyFans Kontakt zu der 24-Jährigen aufzubauen. Auf der Online-Plattform können Nutzer den Anbietern gegen ein monatliches Abo folgen und bekommen dafür (teils sehr freizügige) Fotos und private Chatmöglichkeiten. Der Stalker wollte die OnlyFans-Berühmtheit unbedingt treffen; das lehnte sie aber immer wieder vehement ab. Der 20-jährige Mann ließ nicht locker, bis er, aus derzeit noch ungeklärter Ursache, ihre Adresse herausfand.

Stalker hauste im Dachboden

Dem Polizeibericht zufolge kletterte der 20-Jährige über einen Baum auf das Hausdach und stieg dann durch ein offenes Fenster auf den Dachboden ein. Wie laut DailyStar bei Befragungen nach seiner Festnahme dann herauskam, hauste er tatsächlich eine Weile auf ihrem Dachboden. Dort wurden später Essensreste, ein Paar Kopfhörer und ein Becher mit Urin entdeckt.

Auf seinem Handy fand die Polizei Videos der schlafenden Frau, die der Stalker an einem anderen Tag aufgenommen haben muss. Darauf sah man das ahnungslose Opfer nackt im Bett schlafen. Dazu hatte er noch ein GPS-Gerät mit dabei. Staatsanwältin Emily Garod erklärt gegenüber dem TV-Sender WMUR: „Er hat gestanden, dass er das Gerät am Auto des Opfers anbringen wollte. Und dass er schon mehrere Male zuvor im Haus gewesen sei“.

Der Einbrecher stahl sogar den Schlüssel des OnlyFans-Stars und ließ sich in einem Baumarkt in der Nähe eine Kopie anfertigen. Anschließend konnte er problemlos ein und aus spazieren.

Wieder auf freiem Fuß

Der Mann aus Pennsylvania muss sich nun wegen Stalking und mehrfachen Einbruchs vor Gericht verantworten. Nach seiner Festnahme wurde der Stalker gegen eine Kaution von 2500 US-Dollar zunächst wieder freigelassen. Er muss allerdings eine elektronische Fußfessel tragen und darf sich seinem Opfer nicht nähern. Zudem wurde der Mann aus dem Bundesstaat New Hampshire verbannt. Ein Prozess steht ihm jetzt noch bevor.