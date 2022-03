Sehen das nur wir so oder hat die zweite Staffel von „Love Is Blind“ für extra viel Drama unter den Paaren gesorgt? Dementsprechend hat es uns auch nicht gewundert, dass die große Reunion-Show richtig eskaliert ist.

Die spannendsten Momente haben wir für euch zusammengefasst.

1. Sind Jarrette und Iyanna noch verheiratet?

Die wichtigste Frage ist und bleibt: Sind die verheirateten Paare aus Staffel zwei noch zusammen oder gehen sie mittlerweile getrennte Wege, nachdem sie in der Realität angekommen sind? Bei Jarrette und Iyanna war sofort klar: Die beiden sind genauso verliebt, wie am ersten Tag, wenn nicht sogar noch mehr! Während der ganzen Sendung konnte Jarrette seine Hände nicht von seiner Liebsten lassen und vergeudete auch keine Gelegenheit, um sie zu küssen und aller Welt zu zeigen: Wir gehören zusammen!

Good for them! Immerhin hatten ja auch sie ein paar Startschwierigkeiten. Zuerst das drohende Drama mit Jarrettes zweiter Wahl Mallory und dann auch noch der stetige Drang des einstigen Junggesellen, Party zu machen. Doch mittlerweile scheinen die beiden einen guten Weg gefunden zu haben, wie sie miteinander und mit den Eigenheiten des anderen klarkommen.

Zwei Lovebirds unter sich: Jarrette und Iyanna. Bild: Adam Rose / Netflix © 2022

2. Konnten Danielle und Nick ihre Differenzen klären?

Auch bei Nick und Danielle hat sich das Blatt gewendet, sobald sich die beiden außerhalb der Gesprächsboxen getroffen haben. Wir erinnern an den Urlaub in Mexiko, als Danielle mit einer Magenverstimmung im Bett lag und Nick „frecherweise“ mit den anderen den Abend verbrachte. Der Streit eskalierte relativ schnell – aus welchem Grund, wusste keiner so genau. Zu Hause angekommen, gingen die Streitereien dann weiter. Denn Danielle führt ein sichtlich anderes Leben als der geerdete Nick. Ihr Programm: Partys und Freunde, die so lange auf Möbel tanzen, bis diese zu Bruch gehen. Ach ja und seltsame Kostümierungen!

Wie die beiden bei der „Love Is Blind“-Reunion aber stolz mittels selbst gedrehtem Video zeigten, konnte sie sich offenbar einigen. Danielle ist zu Nick gezogen, der weitaus stabilere Tische hat als sie – außerdem soll auch er mittlerweile selbst Gefallen daran gefunden hat, darauf zu tanzen. Und auch Nick hat eigenartige Kostüme in seinem Schrank hängen – was für ein Zufall! Jedenfalls scheinen die beiden ein glückliches Eheleben zu führen und voneinander zu lernen.

Haben ihre Probleme in Griff: Danielle und Nick. Cr. Adam Rose / Netflix © 2022

3. Wie stehen Natalie und Shayne zueinander?

Ein weitaus tragischeres Thema ist die Beziehung zwischen Natalie und Shayne. Kurz vor ihrem Hochzeitstag sind die beiden laut eigenen Aussagen in einen heftigen Streit geraten, bei dem Dinge gesagt wurden, die beide bereuen. Für Natalie war der Konflikt aber offenbar zu verletzend, denn sie ließ ihren Verlobten vor dem Altar stehen. Und auch als sich die beiden ohne Kameras getroffen haben und ihrer Liebe noch eine zweite Chance geben wollten, stand die Auseinandersetzung immer noch zwischen ihnen.

Natalie war während der Sendung sichtlich verletzt und musste immer wieder ihre Tränen unterdrücken. Und auch Shayne konnte man ansehen, dass er am liebsten alles rückgängig gemacht hätte. Ob die beiden je wieder zueinander finden werden? Vermutlich eher nicht. Dafür ist Punkt 4 einfach zu pikant!

Ein Bild sagt wohl mehr als tausend Worte. Bild: Adam Rose / Netflix © 2022

4. Läuft da etwas zwischen Shayne und Shaina?

Oh, das Love-Triangel zwischen Shayne, Shaina und Natalie hat uns während der zweiten Staffel von „Love Is Blind“ ganz schön beschäftigt. Denn der gute Shayne wusste bis zum Schluss nicht, für wen er sich entscheiden sollte. Für Natalie, mit der er eindeutig eine tiefe Verbindung aufgebaut hat oder für Shaina, die auch die crazy Seite in ihm zum Vorschein gebracht hat? Nach ewigem Hin und Her wurde es schließlich Natalie, nachdem sich auch Shaina mit jemand anderem verlobt hat.

Doch das Knistern zwischen Shayne und Shaina war einfach nicht zu übersehen. Darum standen sie wohl auch die ganze Zeit über in Kontakt und haben sich auch nach den Dreharbeiten getroffen. Was genau zwischen den beiden gelaufen ist, haben sie nicht verraten. Doch ihre verräterischen Blicke und die stotternden Antworten haben eigentlich schon alles gesagt, auch wenn die beiden einen wenig überzeugenden Versuch starteten, uns weiszumachen, dass alles nur „rein freundschaftlich“ sei. Naaa klar!

Shaina (3. von links) scheint etwas zu verheimlichen. Bild: Adam Rose / Netflix © 2022

5. Alle hassen Abhishek

Einer, der für richtig Gesprächsstoff gesorgt hat, ist wohl Abhishek! Der indisch-stämmige Tierarzt hat sich bereits während der Sendung unbeliebt gemacht, als er sofort klarstellte, dass er Punkt 1: Nur weiße Frauen datet und Punkt 2: Toootal auf das Aussehen, sprich die Figur, achtet. Letztendlich hat er sich dann mit Zuschauerliebling und Inderin Deepti verlobt und für einen kurzen Moment dachte man, dass sich Shake, wie er von der anderen genannt wird, vielleicht doch geändert hat.

Doch falsch gedacht! Denn der ewige Junggeselle ließ wirklich keine Gelegenheit aus, um so ziemlich jedem unter die Nase zu reiben, dass er Deepti sexuell ungefähr so anziehend findet, wie seine Tante. Dass das einfach nur letztklassig ist, haben auch die anderen Kandidatinnen und Kandidaten erkannt. Sie zögerten während der Reunion-Show auch nicht, dem Tierarzt klarzumachen, was sie von ihm halten. Nämlich gar nichts. Und selbst die beiden Moderatoren Nick und Vanessa Lachey konnten sich nicht mehr zurückhalten und geigten Abhishek ordentlich ihre Meinung.