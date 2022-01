In einem TikTok-Video gibt das Plus-Size-Model Karoline Bjornelykke erschreckende Einblicke in das Business. Sie erklärt, dass sie bei Shootings sogar einen Fatsuit tragen musste.

Mit Konfektionsgröße M gilt sie wohl wirklich nur in der Modebranche als Übergröße.

Shows für Chanel und Co.

Karoline Bjornelykke kennt die Modewelt in- und auswendig. Denn bereits im Alter von 15 Jahren wird sie entdeckt, läuft nur kurze Zeit später für Top-Designer wie Louis Vuitton und Chanel.

Ihr markanter Look mit den roten Haaren und den stark definierten Gesichtszügen verschafft ihr Aufträge für zahlreiche Haute-Couture-Shows, bei denen sie neben Superstars wie Cara Delevingne laufen darf.

Model erzählt von Essstörungen und Fatsuit

Doch was nur die wenigsten wissen: Karoline kämpft mit ihrem Körperbild und verfällt in eine Essstörung, die sie anschließend besiegt. Heute trägt sie Konfektionsgröße M und spricht offen über ihre Erfahrungen mit der Essstörung und der Tatsache, dass sie mit ihrem gesunden Körpergewicht für die Modeindustrie jetzt zu den „Plus-Size-Models“ zählt.

Eine Tatsache, die nicht nur ihre Follower verwundert, sondern auch bei Fotoshootings immer wieder für Umstände sorgt. Denn die Kleidung, die Karoline modeln soll, ist in den Größen XL bis XXXXXL. „Wer Augen hat, kann sehen, dass ich nicht diese Größe habe“, erzählt das Model in einem Tiktok-Video.

Model bringt Fatsuit zu Shootings

Wie Karoline erzählt, ist dieser große Unterschied aber durchaus beabsichtigt. Denn die Labels wollen, dass ihre Kleidung von Frauen vermarktet wird, die ein schmales und markantes Gesicht haben.

„Wie können wir dieses Problem also lösen? Nun, im Grunde muss ich etwas anziehen, das man Polsterung nennt, das ist im Grunde ein Fatsuit in Einzelteilen“, schildert sie und zeigt dazu ihre Polsterung, die aus zahlreichen einzelnen Teilen besteht, die das Model in eine Art Ganzkörperanzug gibt, um ihren Körper breiter erscheinen zu lassen. Diese Teile habe sie selbst zu den Shootings mitgenommen, erklärt sie. Das sei die „höfliche“ Art gewesen.

„Nehmt einfach echte Frauen mit Übergrößen“

„Wenn das nicht ausreicht, steckst du einfach alles hinten zurück“, erklärt sie. Hemden, Kleider und andere Kleidung werde also am Rücken in Form gepinnt, sodass sie an dem durch Polsterung verzerrten Körper ideal aussieht. „Wenn die Kleidung also vorne wirklich gut aussieht, sieht sie hinten wahrscheinlich scheiße aus“, warnt Karoline.

Mittlerweile lehne sie solche Modeljobs ab, betont sie. Aber „als ich gerade bei einer Agentur in New York unter Vertrag war und eine vertragliche Verpflichtung hatte“ gab es keine andere Option, schildert sie.

Heute will sie mit ihrem Video über eben diese erschreckenden Backstage-Geheimnisse aufklären, denn „sie schaffen nicht nur unrealistische, sondern auch unmögliche Standards“, klagt sie. Dabei wäre die Lösung für das Model ganz naheliegend: „Nehmt einfach echte Frauen mit Übergrößen, denn es gibt so viele wunderschöne Frauen mit Übergrößen da draußen!“