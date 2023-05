Die erfolgreiche Youtuberin Bibi Claßen zog sich nach ihrer Trennung von ihrem Ehemann Julian komplett aus Social Media zurück. Seit etwa einem Jahr gab es von der Influencerin kaum ein Lebenszeichen. Natürlich fragen sich viele Follower, ob es der 30-jährigen Zweifach-Mutter gut geht. Nun meldet sich ihre Freundin Dagi Bee zu Wort und gibt ein Update.

Dagi habe Bibi erst vor kurzem beim Friseur getroffen.

Dagi Bee verrät nun: So geht es Bibi Claßen

Was ist denn da in der deutschen Youtuber-Szene los?! Erst wurde über Bibis Comeback spekuliert, dann über die angebliche Trennung von Julian und Tanja. Aktuell geht es wieder rund im Netz und gefühlt jagt ein Gerücht das nächste. Alles begann vor einem Jahr: Völlig überraschend gaben Bibi und Julian Claßen nach 13 Jahren als Paar ihre Trennung bekannt. Während viele Fans damals lange über einen Prank spekulierten, machte Julian dann auch schon seine neue Beziehung öffentlich. Der Influencer ist seit Sommer 2022 mit der Schwimmerin Tanja Makaric zusammen.

Seitdem lässt er seine Instagram-Communiy auch regelmäßig an seinem Privatleben teilhaben und teilt weiter Content. Ganz anders sieht die Sache bei seiner Ex Bibi aus. Vor fast genau einem Jahr zog sich die erfolgreiche Youtuberin quasi von heute auf morgen auf Social Media zurück. Natürlich machen sich Fans der Influencerin deshalb auch Sorgen. Und viele stellen sich die Frage: Geht es Bibi gut? Eine Antwort liefert nun ein anderer deutscher Youtube-Star. Denn nun meldet sich ihre Freundin Dagi Bee zu Wort und verrät, wie es Bibi inzwischen geht!

„Sie wirkte happy“

In einem Q&A auf Instagram fragt ein Follower Dagi Bee, ob sie weiß, wie es Bibi geht. Und Dagi antwortet: „Ich habe sie vor ein paar Wochen beim Friseur getroffen“. Die Influencerin hat aber noch mehr Infos. „Da ging es ihr super, sie wirkte happy!“, lässt die Internet-Bekanntheit ihre Followerschaft wissen. Bibis Community kann nun wohl also erst mal aufatmen. Worüber genau die zwei Freundinnen gesprochen haben, verrät Dagi allerdings nicht.

Bild: Instagram / @dagibee

Dagi Bee und Bibi Claßen sind schon seit vielen Jahren befreundet. Auch für Dagi kam die Trennung von Bibi und Julian völlig aus dem Nichts, wie sie vor etwa einem Jahr erklärte. In einem Video sagte sie damals, dass das Liebes-Aus komplett „crazy“ sei. „Es ist halt krass. Vor allem für die, die es am meisten betrifft.“ Sie äußerte sich damals auch zu dem Gerücht, dass die Trennung womöglich ein Prank sei. „Warum sollte es fake sein, wenn beide schon bestätigt haben, dass sie sich getrennt haben?“, sagt Dagi damals zu der Trennung von Bibi. Bizarr: Auch jetzt noch glauben einige User:innen auf Tiktok, dass die Trennung nur inszeniert war. Fans erwarten zudem ein baldiges Comeback des Social-Media-Stars.

Kommt Bibi nach einem Jahr Social-Media-Pause bald zurück?

Seit einiger Zeit spekulieren Fans über die Rückkehr von Bibi auf Social Media. Der Grund: die Influencerin ist plötzlich wieder aktiver als sonst. Tatsächlich likte die erfolgreiche Youtuberin in den letzten Tagen immer wieder ein paar Beiträge auf Instagram. Was im ersten Moment recht unspektakulär klingt, ist aber durchaus eine Besonderheit. Denn es ist das erste Lebenszeichen von ihr seit fast einem Jahr. Zudem scheint sie auch auf ihrem YouTube-Kanal wieder aktiv zu werden. Denn am Sonntagabend tauchte in ihrer Bio ein Link zu einem Clip auf. Das Video selbst ist allerdings (noch) auf privat gestellt. Es bleibt also abzuwarten.