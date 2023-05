Haben sich Julian Claßen und Tanja Makarić getrennt? Das fragen sich jetzt zumindest viele aufmerksame Fans. Denn Julian hat offenbar alle gemeinsamen Fotos mit seiner Freundin auf seinem Instagram-Account gelöscht. Zudem hat der Influencer Tanjas Namen aus seiner Insta-Beschreibung entfernt.

Stehen die Zeichen hier tatsächlich auf Trennung?

Julian Claßen löscht gemeinsame Fotos mit Tanja Makarić

Es war 2022 DIE Trennung des Jahres! Völlig überraschend gaben Bibi und Julian Claßen nach 13 Jahren als Paar ihre Trennung bekannt. Während viele Fans damals lange über einen Prank spekulierten, machte Julian dann auch schon seine neue Beziehung öffentlich. Der Influencer ist seit Sommer 2022 mit der Schwimmerin Tanja Makaric zusammen. Doch nun scheint es womöglich Ärger im Paradies zu geben. Zumindest sind Fans davon überzeugt.

Denn wenn man sich das Instagram-Profil des 30-Jährigen anschaut, fällt auf, dass nur noch Fotos von ihm selbst und zusammen mit seinen Kindern zu finden sind. All die Fotos mit der ehemaligen Schwimmerin sind verschwunden. Aber nicht nur das: Julian hat offenbar auch Tanjas Namen von seiner Insta-Bio entfernt. Der Social-Media-Star hatte hier den Account seiner Freundin als Liebesbeweis verlinkt.

Tanja und Julian entfernen sich gegenseitig von Insta-Bio

Bei Tanja hingegen sind noch einige Couple-Pics zu finden. Allerdings sollen auch hier im Feed einige Bilder mit ihrem Freund fehlen. Das letzte gemeinsame Foto mit Julian ist bereits fünf Wochen alt und war ein Geburtstagsglückwunsch an den 30-Jährigen. Sie schrieb dazu: „Happy Birthday an meine größte Inspiration und mein größtes Vorbild. Danke, dass du mir die Welt zeigst und mich so unendlich glücklich machst. Wir können uns alle so sehr glücklich schätzen, dich in unserem Leben zu haben. Ich liebe dich unendlich.“

Spannend: laut Fans soll auch Tanja am Sonntag Julians Namen aus ihrer Beschreibung gelöscht haben. Wenig später ergänzte sie Julians Account aber wieder in ihrer Insta-Bio. Was das alles zu bedeuten hat, wissen aktuell wohl nur die zwei selbst. Offiziell dazu geäußert, hat sich bislang weder der Youtuber noch die Sportlerin.

Das Gerücht um eine Beziehungskrise steht allerdings schon länger im Raum. Gerade erst flog Tanja alleine nach Kanada, um ihre Familie zu besuchen. Julian, der sie eigentlich begleiten wollte, kam dann aber doch nicht mit und blieb Zuhause in Köln.

Kommt Bibi nach einem Jahr Social-Media-Pause bald zurück?

Während Tanja und Julian für ordentlich Verwirrung sorgen, ist Bibi plötzlich aktiver als sonst. Fans vermuten nun, ein Jahr nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit, ein Comeback von Bibi. Und tatsächlich likte die erfolgreiche Youtuberin in den letzten Tagen immer wieder ein paar Beiträge auf Instagram. Was im ersten Moment recht unspektakulär klingt, ist aber durchaus eine Besonderheit. Denn es ist das erste Lebenszeichen von ihr seit fast einem Jahr. Zudem tauchte am Sonntagabend in ihrer Bio ein Link zu einem YouTube-Video auf. Das Video selbst ist allerdings (noch) auf privat gestellt. Es bleibt also abzuwarten.