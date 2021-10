Um die Verbreitung von Verschwörungstheorien und Fake News zu verhindern, macht YouTube jetzt einen radikalen Schritt. Die Plattform löscht in Zukunft alle Videos, in denen zugelassene Impfstoffe (nicht nur gegen Corona) als gefährlich dargestellt werden.

Außerdem werden YouTube-Kanäle von prominenten Impfgegnern gelöscht. Das teilte die Google-Tochter am Mittwoch mit.

YouTube sagt Impfgegnern den Kampf an

Man wolle in Zukunft noch stärker gegen Falschmeldungen und Impfgegner vorgehen, so die Video-Plattform. Mehr als 130.000 Videos über Corona-Impfstoffe seien nach eigenen Angaben bereits gelöscht worden. Jetzt will das Portal auch gegen Fake News über andere Impfstoffe vorgehen. „Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem es wichtiger ist denn je, die Arbeit, die wir mit Covid-19 begonnen haben, auf andere Impfstoffe auszuweiten.“, so YouTube.

Neben den gelöschten Clips verbannt die Plattform außerdem auch prominente Impfgegner und sperrt deren Kanäle. Darunter etwa Robert F. Kennedy, der Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy; der als Impfgegner bekannte US-Osteopath Joseph Mercola (er wurde von der New York Times als der “einflussreichste Verbreiter von Corona-Falschinformationen” bezeichnet) oder Impfgegnerin Sherri Tenpenny.

Strenges Vorgehen gegen Fake News

Videos von Impfgegnern seien laut Experten mitverantwortlich für die steigende Impfskepsis und die damit einhergehende nur langsam steigende Impfquote im Land. Die Video-Plattform stehe deshalb zunehmend unter Druck, gegen Inhalte von Impfgegnern vorzugehen.

Um gegen Fake News vorzugehen, sperrte die Plattform vergangene Woche unter anderem auch die deutschsprachigen YouTube-Kanäle des russischen TV-Senders RT. Denn dieser habe gegen die Richtlinien bei der Berichterstattung über die Pandemie verstoßen. Der russische Sender drohte daraufhin mit einer Blockade von YouTube und gegen deutsche Medien.