Michael Wendler kommt aus den Negativ-Schlagzeilen nicht mehr heraus. Neueste Meldung aus dem Wendleruniversum: Der zahlungsunfähige Schlagerstar mit einer Million Euro Schulden beim Finanzamt soll sich in Wirklichkeit mit Werbung für Apokalypse Produkte ein goldenes Näschen verdienen.

Ausgerechnet mit seinen Verschwörungstheorien scheffelt der Wendler jetzt Kohle.

Rund 18.000 Euro Monatsgehalt für den Wendler

Wie die Bild-Zeitung aktuell berichtet, liegen diese Dokumente einer US-Bank vor. Aus diesen Kontoauszügen soll hervorgehen, dass Wendler über seine Plattenfirma, die von seiner Tochter Adeline (19) geleitet wird, seit Anfang des Jahres rund 145.300 Euro vom umstrittenen deutschen Kopp-Verlag erhalten haben soll. Das entspräche einem monatlichen Sümmchen von rund 18.000 Euro. Kein schlechter Verdienst für jemanden, der angeblich pleite ist.

Wendler wirbt dabei mit fragwürdigen Produkten via “Telegram” an seine rund 144.000 Mitglieder. Wie wärs zum Beispiel mit einem Kurbelradio? “Damit können Sie jederzeit und an jedem Ort, unabhängig von der Stromversorgung, Nachrichten empfangen“, wirbt die Seite. Praktisch klingt aber auch der Elektroschocker “Lady Power” mit 200.000 Volt. Der steht laut der Seite immerhin für “Frauenpower” und soll dich und deine Kinder schützen.

MICHAELWENDLEROFFICIAL / TELEGRAM

Zweifelhafte Geldquelle

Auch sein Werbepartner, der Kopp Verlag hat einen zweifelhaften Ruf. Er soll Verbindungen zur rechten Szene aufweisen und bereits vom Verfassungsschutz beobachtet worden sein. Der Verlag rühmt sich außerdem damit, seinen Lesern zu bieten, was die Massenmedien verschweigen. Die Storys klingen aber vielmehr nach reißerischer und angst verbreitender Stimmungsmache. Dennoch verlinkt Wendler mit Affiliate-Links zu den Seiten des Verlags. Dabei soll er laut Bild bei jeder Bestellung eine zweistellig Provision verdienen.

Der ehemalige Hochzeitsplaner, Timo Berger, wartet bis heute auf 30.000 Euro, die er für Wendler in Las Vegas vorgestreckt hat. Als er von den Zahlen Wind bekam, platzte ihm der Kragen. Gegenüber der Bild meinte er: „Es erschreckt mich immer wieder, wie skrupellos er ist, um Geld zu verdienen. Dabei macht er sogar nicht Halt vor seinen Fans.“