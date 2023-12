There is a new Christmas Movie in Town: Der neue Animationsfilm „Wish“ kommt pünktlich für die Adventzeit und fokussiert sich ganz auf das Thema Wünsche. Für zwei der Hauptdarsteller – Superstars Ariana DeBose und Chris Pine – ist mit ihrer Rolle in dem Film aber jetzt schon ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen.

Im Interview sprechen sie über ihre liebsten Disney-Charaktere und den Einfluss, den sie sich von „Wish“ erhoffen.

„Wish“-Stars Chris Pine und Ariana DeBose im Interview

Mit dem Animationsfilm „Wish“ zelebriert Disney nicht nur die Weihnachtszeit, sondern auch den 100. Geburtstag vom „Haus mit der Maus“. Grund genug, um aus dem Animationsfilm ein richtiges Spektakel zu machen. In dem neuen Film geht es um die junge Asha, die im Königreich der Wünsche lebt. Nach einem extrem mächtigen Wunsch kommt sie auf ein Geheimnis und muss sich gemeinsam mit ihren Begleitern – der Ziege Valentino und Star – dem bösen König Magnifico stellen.

Doch zu dem Spektakel gehört nicht nur der Plot, sondern natürlich auch der Cast. In dem englischen Original übernehmen deshalb die Superstars Ariana DeBose und Chris Pine die beiden Hauptrollen Asha und König Magnifico. Und für beide Schauspieler ist dieser Job ein absolutes Highlight ihrer Karriere. „Ich fühle mich unglaublich privilegiert“, verrät etwa Chris Pine im Interview.

Er selbst bezeichnet sich als Disney-Fan und betont, dass er „wie wohl die meisten Kinder auf der Welt“ mit Disney aufgewachsen ist. Seine Favoriten: „Mowgli war immer ein Highlight für mich“, erzählt er. Aber auch die Welt von Arielle, Aladdin und Fantasia haben es dem Schauspieler angetan. „Ich wollte schon immer in einem Wald leben und einen riesigen Bären als besten Freund haben, mit Arielle ausgehen, im Meer schwimmen und mir mit Aladdin etwas wünschen.“

Bild: 2023 Disney. All Rights Reserved.

„Ein neues Kapitel des Disney-Erbes“

In „Wish“ übernimmt er aber nicht die Rolle des besten Freundes, Prinzen oder Helden, sondern des Bösewichtes – König Magnifico; eine ganz besondere Herausforderung für ihn. „Es macht wirklich besonders Spaß, den Bösewicht zu spielen und meinen Namen in die lange Liste der berühmten Bösewichte einzureihen“, verrät er. „Das Beste daran, einen Schurken zu spielen, ist die Freiheit und der Freiraum, sich auszutoben, zu erforschen und Spaß zu haben.“

Und auch für Ariana DeBose ist es eine ganz spezielle Aufgabe. „Ich fühle mich so geehrt und demütig“, erzählt die Oscar-Preisträgerin. „Es ist aufregend, spannend, aber auch beängstigend.“ Denn für sie steckt hinter der Rolle der Asha so viel mehr. Sie spricht von einem „gewissen Druck“, den sie durch diese Rolle verspürt, „weil ich als Kind mit Disney aufgewachsen bin.“

Die 32-Jährige nennt es eine Ehre, die Stimme von Asha zu übernehmen, einer POC-Figur mit „Braids und Sommersprossen“ ihre Stimme zu geben, die für Ariana dabei hilft, „ein neues Kapitel des Disney-Erbes aufzuschlagen“. Es ist genau diese Verschmelzung von neuen Themen und alter Disney-Magie, die „Wish“ für sie so besonders macht. Denn: „Man muss wertschätzen und feiern können, wo man herkommt, um zu wissen, wohin man geht“, betont sie.

Das ganze Video-Interview seht ihr hier: