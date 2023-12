Fans spekulieren über eine heimliche Hochzeit von „High School Musical“-Star Vanessa Hudgens mit ihrem Verlobten Cole Tucker. Denn wie das amerikanische „People“-Magazin berichtet, sei Hudgens in einem weißen Kleid in Tulum, Mexiko gesichtet worden.

Erst im Februar dieses Jahres wurde die Verlobung der beiden bekannt.

Fans spekulieren: Hat Vanessa Hudgens stillschweigend geheiratet?

Die Gerüchteküche brodelt dieses Mal ordentlich: Vanessa Hudgens soll Sportler Cole Tucker heimlich geheiratet haben. Ein Foto von Hudgens in einem weißen Kleid am Strand von Mexiko heizt die Spekulationen über eine mögliche Hochzeit noch weiter an. Das Bild kursiert derzeit auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Ein weiteres Indiz: Die ehemalige „High School Musical“- Kollegin Monique Coleman veröffentlichte in ihrer eigenen Instagram-Story zudem Aufnahmen, die darauf hindeuten, dass sie bei der Hochzeit mit dabei war. „Letzter Morgen im Paradies“ schrieb sie in ihrer Story und markierte dabei ihren Standort: Tulum, Mexico. Diese Aufnahmen heizen die Gerüchte um eine mögliche Hochzeit von Vanessa und Cole unter den Fans der Schauspielerin noch weiter an. Auch „People“ spekuliert, dass es sich hierbei um den Schauplatz der Hochzeit gehandelt haben könnte. Das Couple selbst hat sich bislang noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Vanessa und Cole sind seit drei Jahren zusammen

Viele Fans können die Hochzeit von Vanessa und Cole kaum erwarten. Schließlich sind die beiden bereits seit drei Jahren ein Paar; und seit Februar verlobt. Übrigens: Kennengelernt haben sich die beiden über Zoom, bei einer virtuellen Meditationssitzung. Nach der Verlobung Anfang des Jahres feierte die Schauspielerin im Oktober ihren Junggesellinnenabschied im Brautlook, zusammen mit ihren engsten Freundinnen.