Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und während viele optimistisch mit Vorsätzen nach vorne blicken, gibt es bestimmte Sternzeichen, die liebestechnisch offenbar einen Blick in den Rückspiegel und den Rückwärtsgang einlegen. Denn drei Sternzeichen wärmen Ende 2023 vergangene Beziehungen wieder auf.

Diese drei Tierkreiszeichen geben ihrem:ihrer Ex noch einmal eine Chance.

Stier

Stiere haben eine Tendenz dazu, an vergangenen Partnerinnen und Partnern zu hängen. Und das könnte sie zum Jahresende dazu verleiten, den Kontakt zu ihren Ex-Partnern bzw. Ex-Partnerinnen wieder aufzunehmen. Stichwort: Cuffing Season. Die Sehnsucht nach Vertrautheit und Geborgenheit ist so stark, sodass der Stier versucht ist, die nostalgischen Gefühle wieder aufleben zu lassen. Leider ist das in den wenigsten Fällen eine gute Idee. Sich dem hinzugeben, kann schnell nach hinten losgehen.

Krebs

Krebse könnten Ende 2023 in eine sentimentale Stimmung verfallen und sich nach den guten Zeiten mit einer alten Liebe sehnen. Ihr starkes Bedürfnis nach Sicherheit und emotionaler Verbundenheit könnte sie letzten Endes zu verleiten, wieder Kontakt aufzunehmen. Das Sternzeichen glaubt, dass das vertraut und tröstlich sein kann. Dabei vergisst es aber, dass die Beziehung aus einem guten Grund in die Brüche gegangen ist. Den Funken wiederzuentfachen kann sich als großer Fehler entpuppen. Deshalb sollte sich der Krebs fragen, ob er sich generell nur nach Nähe sehnt.

Waage

Die Single-Waage hat sich in letzter Zeit häufig dabei erwischt, wie sie über vergangene Romanzen nachgedacht hat. Der Grund dafür: Sie glaubt, dass eine alte Flamme die Balance in ihrem Leben wiederherstellen könnte. Das könnte aber auch eine große Fehleinschätzung sein. Trotzdem wird die Waage wieder den Kontakt zu ihrem:ihrer Ex aufnehmen. Ob sich daraus jedoch erneut eine Beziehung ergeben könnte, das bleibt die Frage.