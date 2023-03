Yeliz Koc hat zu Jimi Blue Ochsenknecht, dem Vater von Töchterchen Snow, seit etwa einem Jahr keinen Kontakt mehr. Allerdings pflegt die 29-Jährige offenbar ein gutes Verhältnis zu anderen Mitgliedern der Ochsenknecht-Familie. In ihrer Instagram-Story verrät die Influencerin jetzt, dass Natascha Ochsenknecht ihre Enkeltochter regelmäßig besucht.

Und auch mit Jimis Schwester Cheyenne soll Yeliz hin und wieder Nachrichten und Kinderfotos austauschen.

Yeliz Koc hat noch Kontakt zu Ochsenknecht-Familie

Wir erinnern uns: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht waren erst wenige Monate zusammen, als sie verkündeten, dass sie ein gemeinsames Kind erwarteten. Doch noch vor der Geburt ihrer Tochter ging die Liebe der beiden in die Brüche und es folgte eine öffentliche Schlammschlacht. Den Höhepunkt erreichte das Drama letztendlich vor Gericht. Und noch immer können es die beiden wohl nicht lassen, verbal gegeneinander zu schießen. Zuletzt äußerte sich Jimi in der Sky-Serie „Diese Ochsenknechts“ über die Mutter der gemeinsamen Tochter Snow Elanie: „Ich habe der falschen Person vertraut.“ Aber auch Yeliz neuer Partner Jannik sprach vor kurzem über den „Wilde Kerle“-Schauspieler. „Ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass man sein eigenes Kind so abstößt. Will ich nicht verstehen, kann ich nicht verstehen und werde ich auch nie verstehen.“ Denn Jimi soll seine Tochter Snow seit über einem Jahr nicht mehr gesehen.

Und genau um dieses Thema drehte sich Yeliz gestrige Insta-Story. Sie erklärt gleich zu Beginn, dass eine andere Influencerin in einem Live-Stream behauptet habe, sie würde Jimi die Treffen mit seiner Tochter verwehren. „Sie hat gesagt, sie kennt Jimi ja so gut und es wurden schon so viel Treffen abgemacht, dass er Snow sehen kann. Und ich würde jedes Mal die ganzen Termine absagen.“ Eine absolute Unwahrheit, stellt Yeliz dann gleich klar. Sie würde niemals verhindern, dass Jimi seine Tochter sehen könne. „Meine Tür steht immer offen“, sagt sie weiter. Und diese Tür stehe auch für Jimis Familie offen, wie sie nun verrät.

„Sie wurde immer als Schwiegermonster dargestellt“

In ihrer Story erklärt sie dann, ganz zur Überraschung ihrer Fans, dass sie durchaus ein gutes Verhältnis zu Snows Großmutter Natascha Ochsenknecht pflege – sie habe nur aus einem ganz bestimmten Grund nie öffentlich darüber gesprochen. „Natascha hat sich vor Monaten bei mir gemeldet. Es ist wirklich so viel vorgefallen mit mir und der ganzen Familie – und trotzdem konnten wir vernünftig miteinander sprechen“, verrät sie ihrer Followerschaft. „Sie war auch schon drei bis vier Mal hier und hat Snow besucht. Das habe ich nie erzählt, weil ich nicht wusste, ob sie das möchte. Sie wurde immer als Schwiegermonster dargestellt. Was zwischen uns vorgefallen ist, spielt keine Rolle. Denn sie hat eine Enkeltochter. Snow gehört zu der Familie“, macht Yeliz deutlich.

Cheyenne und Yeliz tauschen regelmäßig Kinderfotos aus

Auch auch zu Jimis Schwester Schwester Cheyenne Ochsenknecht habe die Influencerin noch regelmäßig Kontakt. „Sie hat mir geschrieben als ich mit Snow im Krankenhaus war und seit dem haben wir regelmäßig Kontakt. Wir schicken uns Fotos und Videos von den Kindern. Sie fragt auch immer, wie es Snow geht“. Dafür sei die Influencerin auch sehr dankbar. „Ich sags euch, ich bin so froh darüber, dass sich Natascha und Cheyenne für Snow interessieren. Und dass nichts mehr zwischen uns steht, dass wir uns einfach ganz normal unterhalten können und schreiben können – ohne irgendwelche Vorwürfe, ohne irgendeinen Streit, ohne irgendwelche Themen, die damals vorgefallen sind – weil wir das Snow zuliebe tun.“, sagt Yeliz dann noch abschließend. Snows Vater Jimi Blue Ochsenknecht hat sich bislang nicht zu Yeliz Aussagen geäußert.