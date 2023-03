Bei Dylan Sprouse und seiner Freundin Barbara Palvin könnten bald die Hochzeitsglocken läuten. Das verriet eine Quelle über das Paar gegenüber Entertainment Tonight.

Die beiden sind seit fünf Jahren ein Paar.

Dylan Sprouse ist verlobt

Schon Anfang März heizten der 30-Jährige und das Victoria’s Secret Model beim Mammoth Film Festival die Verlobungsgerüchte an. Dort wurde Barbara nämlich mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet. Jetzt meint ein Insider gegenüber Entertainment Tonight, dass die Spekulationen tatsächlich wahr sein sollen. „Dylan und Barbara sind verlobt“, verrät die Quelle. „Sie haben den Leuten ihren Ring gezeigt und sind so glücklich.“ Angeblich soll es das Paar kaum erwarten können, das neue Kapitel miteinander zu beginnen.

Immer wieder sieht man das Pärchen auf dem roten Teppich turteln. Wie gut die beiden zusammenpassen, hat der „Zack & Cody“-Star vor etwa drei Jahren schon in einem Interview mit Entertainment Tonight betont. „Wir haben gemerkt, dass wir super kompatibel sind. Wir wissen, wann wir uns gegenseitig Freiraum geben müssen“, so Dylan nach gemeinsamem Lockdown und Corona-Quarantäne im Mai 2020. „Es gibt Dinge, die wir morgens machen, und es gibt Dinge, die wir abends machen. Ich glaube also, dass unsere Beziehung stärker ist als je zuvor“, fügte er dem noch hinzu.

Seit fünf Jahren ein Paar

Die beiden sind seit 2018 ein Paar, nachdem der Schauspieler ganz frech in die DMs des Models geslidet ist. Das erzählte das Paar in einem Interview mit dem W Magazine. „Ich sagte: ‚Hey, ich weiß nicht, ob du schon lange in New York bist, aber wir sollten zusammen abhängen, wenn du willst. Hier ist meine Nummer.‘ Und sie hat mir sechs Monate lang nicht geantwortet“, erzählte Dylan. „Ich habe mir Zeit gelassen. Ich wusste, dass ich zu der Zeit nicht gut drauf war“, sagte das 29-jährige Model. Es war ein langsamer Start, aber jetzt sind die beiden offenbar unzertrennlich.

Wie fix die Verlobung wirklich ist, steht noch nicht fest. Denn bisher haben sich weder Dylan noch Barbara offiziell zu den Verlobungsgerüchten geäußert.