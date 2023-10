Puh… langsam setzt der Herbstblues ein und da fällt es uns schwer, positiv zu denken. Vor allem im Hinblick auf deine Zukunft siehst du mehr schwarz als bunt? Das muss nicht sein! Wir haben fünf Gründe, wieso wir positiv in die Zukunft blicken sollten.

Hier liest du mehr.

Gut für unsere Gesundheit

Es gibt viele Studien die belegen, dass eine positive Haltung und Einstellung zum Leben unser Immunsystem stärken, es jedoch durch negatives Denken geschwächt wird. Das Gute ist ja, dass wir unsere Gedanken und unsere Einstellung selbst wählen können. Klingt schwieriger als es ist: Mit täglichen Affirmationen vor dem Spiegel haben wir im Handumdrehen unser Wohlbefinden gestärkt. Ein „Ich bin glücklich“ jeden Tag morgens vor dem Spiegel bewirkt wahre Wunder.

Vorfreude statt Vorsorge

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude! Sei es in freudiger Erwartung auf ein neues Familienmitglied, ein neues Zuhause, das im Entstehen ist oder eine größere Anschaffung, auf die man schon lange gespart hat. Egal wie, statt uns Sorgen zu machen – und das tun wir doch oft genug, nicht wahr? – sollten wir uns einfach viel mehr auf die bevorstehenden Abenteuer freuen. Mit der für uns passenden Versicherung und den VorFreude-Lösungen der Allianz können wir optimistischer in die Zukunft blicken – denn da haben wir uns einfach verdient und sind #BereitFürsLeben.

Bild: Allianz

Höhere Lebenserwartung

Ob mit Lach- oder Zornesfalten – wir leben immer länger. In den vergangenen 140 Jahren hat sich die Lebenserwartung mehr als verdoppelt, laut einem Expert:innen-Report. Gut für uns, denn auch die medizinische Versorgung wird täglich besser, so wird das Älter werden nicht nur auf dem Papier zu einer schönen Theorie, sondern auch im echten Leben erstrebenswert. Gesund zu altern ist doch genau das, was wir brauchen, um positiv in die Zukunft blicken zu können.

Ein paar Fakten

Brauchst du einen Happy-Boost? Hier kommen ein paar Fakten, die uns einfach glücklich machen: Klimaschutz wirkt schneller als gedacht: Positive Effekte sind teilweise schon nach nur 3–5 Jahren zu sehen. Betrüger:innen haben immer weniger Erfolg mit Täuschungen am Telefon. Weniger als 1% aller Betroffenen fallen auf die miesen Maschen rein. Extreme Armut geht zurück: 1981 lebten 43,6% der Weltbevölkerung in extremer Armut, heute sind es nur noch 8,4%. Noch mehr happy Facts findest du hier.