An alle, die behaupten, das Single-Leben sei so „einfach“: Wisst ihr eigentlich, wie mühsam Dating eigentlich sein kann?! Besonders dann, wenn ein erfolgloses Date nach dem anderen folgt! Die Partnersuche kostet manche von uns ordentlich Energie und Nerven, vor allem aber eines: Zeit. Doch jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer am Dating-Horizont. Der Dating-Trend „Zero Date“ soll dabei helfen, Zeit zu sparen und Dates effektiver zu gestalten.

Wie dieser Trend uns zukünftig bei der Suche nach unserem „Perfect-Match“ helfen kann, erfahrt ihr hier.

Zero Date als Gamechanger beim Dating?

Wer kennt es nicht? Du hast ein Match auf einer Dating-App und verabredest sich für ein erstes Date. Bis dahin ist alles toll. Angekommen bei der Verabredung merkst du aber innerhalb kürzester Zeit, dass es eigentlich gar nicht vibed und das Ganze wohl eher ein Griff ins Klo war. Du bist enttäuscht und weißt genau, dass du die Suche nach deinem „Perfect Match“ nun wieder fortsetzen muss. Mit dem neuesten Dating-Trend 2024 soll das in Zukunft aber nicht mehr passieren! Denn das sogenannte „Zero Date“ verspricht ein absoluter Gamechanger in Sachen Zeitverschwendung und aussichtslose Dates zu sein!

Aber was genau können wir uns unter einem solchen „Zero Date“ eigentlich vorstellen? Wir haben die Erklärung für euch: Ein Zero Date ist im Prinzip ein erstes Vortreffen, das noch vor dem ersten richtigen Date stattfindet. Was unterscheidet dieses Vortreffen von einem „echten“ ersten Date? Im Vergleich zu einer „normalen“ Verabredung wird das Date bereits vorab als „Probedate“ kommuniziert und ist zeitlich begrenzt. Von diesem Trend sollen vor allem jene profitieren, die ihr potenzielles „Match“ online kennengelernt haben, um auch im Real Life kurz abtasten zu können, wie gut man sich tatsächlich versteht.

Das kann zum Beispiel so aussehen: Bevor man ein offizielles erstes Date plant, bei dem man zum Beispiel gemeinsam Essen oder ins Kino geht, vereinbart man eben ein Zero Date. Das kann zum Beispiel ein kurzer Spaziergang sein, oder ein kurzes Abtasten bei einem Coffee-to-go. Es ist quasi eine Art Probedate. Ein wichtiges Merkmal ist dabei ein zeitliches Limit, das ihr euch beide schon vorab setzt. Währenddessen unterhaltet ihr euch und lernt euch in dem ausgemachten Zeitfenster kurz kennen. Gerade mal so lange genug, dass ihr beide herausfinden könnt, ob es denn auch wirklich für ein längere, richtiges Date reicht. Wenn der Funke da ist, good for you! Wenn nicht, dann heißt es bye, bye und die Kennenlernphase wird ohne zu zögern direkt nach dem Treffen beendet.

Ein Upgrade des Speed-Datings

Durch euer Zero Date könnt ihr also easy abchecken, ob die Chemie zwischen euch passt und das Interesse da ist, euch näher kennenzulernen. Man kann sich den Dating-Trend eigentlich als ein Upgrade des Speed-Datings vorstellen. Wenn es in Real-Life nicht matched, heißt’s einfach next und auf zum nächsten Zero Date! Und das Beste daran: Man kann sich den oder die Speed-Dating-Partner:innen schon vorab selbst aussuchen!

Der Dating-Trend hilft euch nicht nur Energie zu sparen, sondern vor allem auch Zeit! Denn warum sollten wir unsere Zeit damit verschwenden, wochenlang am Handy mit der Person zu kommunizieren, wenn es am Ende dann Face-to-Face doch nicht knistert? So wird der Weg einfach abgekürzt und wenn der Vibe und das Interesse beim Zero Date da ist, dann kann man sich ja später für ein echtes Date verabreden. Klingt doch gut, oder? Na dann: Let’s give it a try! 😉