„Spiderman“-Star Tom Holland hat beinahe seine Millionen-Gage verloren, die Marvel ihm für seine Rolle zahlte. Denn es kam es zu einer groben Verwechslung. Statt dem 27-Jährigen freute sich kurzzeitig ein anderer über das Geld: nämlich „The King’s Man“-Darsteller Tom Hollander, für den der fette Bonuscheck zum Greifen nah war.

Notiz an uns: Immer den Namen am Gehaltscheck überprüfen!

Tom Holland oder Tom Hollander?

Stellt euch vor, ihr seid ein junger Schauspieler, freut euch auf eure riesige Gage, doch dann bekommt jemand anderes das Geld. Oder andersrum: Ihr seid ein Schauspieler, der schon länger im Business ist und bekommt plötzlich einen fetten Bonuscheck für einen Film, in dem ihr gar nicht mitgespielt habt. So oder so: Tom Holland und Tom Hollander sind Teil einer großen Verwechslung geworden, die für einen der beiden beinahe ein bitteres Ende genommen hätte.

Wie „The King’s Man“-Darsteller Hollander kürzlich in der Late-Night-Show von Seth Meyers verriet, habe er vor vielen Jahren eine E-Mail von seiner Agentur (die damals auch Tom Holland vertrat) erhalten. Der heute 57-Jährige konnte seinen Augen nicht trauen. Denn darin befand sich die Ankündigung einer „erstaunlichen“ Bonuszahlung für seine Rolle in „The Avengers“, wie er erzählt. Doch dann fiel der Groschen: „Ich glaube, ich spiele nicht in ‚The Avengers‘ mit“, habe er sich beim Lesen der Mail damals gedacht.

Siebenstellige Summe

„Ein schrecklicher Moment“ erinnert sich Hollander, der zwar selbst einige lukrative Rollen spielte, dessen Gage aber nicht annähernd an die Bonuszahlung seines 27-jährigen Namens-Kollegen herankam. Wie hoch die Summe genau war, behielt der Schauspieler für sich. Allerdings verriet er: „Es war eine siebenstellige Summe“. Doch das sei nur ein Teil von dem gewesen, was Holland an dem damaligen „Avengers“-Film verdiente. „Es war nicht mal sein Gehalt, es war nur der erste Bonus. Nicht der ganze Bonus, der erste“, zeigte sich der 57-Jährige fassungslos.

Verwechslungen wie diese seien auch der Grund, weshalb sich viele Schauspieler:innen Künstlernamen zulegen, da es in der Branche öfter mal Personen mit demselben Namen gibt.

„Ich war zuerst da“

Die Millionen-Gage war nicht das erste Mal, dass Holland und Hollander miteinander verwechselt wurden. Meistens zieht der 57-Jährige dabei jedoch den Kürzeren. „Ich werde manchmal den sehr, sehr aufgeregten, dann verwirrten und dann enttäuschten Kindern von irgendjemandem vorgestellt“, gesteht er Seth Meyers. Für den Schauspieler seien Situationen wie diese oft „schwierig“. Er scherzt: „Denn, wissen Sie, ich war zuerst da“.

Dabei ist Hollander definitiv kein Unbekannter in der Schauspiel-Szene. Er hat bereits in zwei Teilen von „Fluch der Karibik“ mitgespielt. Auch in „Mission: Impossible – Rogue Nation“, „The Nightmanager“ und „Bird Box“ war er zu sehen. Zuletzt hat er auch in der gefeierten HBO-Serie „The White Lotus“ überzeugt.