Es gibt zuckersüße Babynews aus Hollywood. Kinderstar Lindsay Lohan wird zum ersten Mal Mutter. Das verkündet sie jetzt auf ihrem Instagram-Account.

Und die Schauspielerin ist überglücklich!

Lindsay Lohan wird Mutter

„Wir sind gesegnet und aufgeregt!“ Mit diesen Worten verkündet Lindsay Lohan die süßen Nachrichten: sie erwartet ein Baby. Auf Instagram postet sie zu den Neuigkeiten ein Foto von einem weißen Strampler mit der Aufschrift „coming soon“. Jetzt ist es also offiziell: die 36-Jährige wird Mutter. Auf dem Bild markiert Lindsay dann auch ihren Ehemann Bader Shammas.

Die beiden haben im vergangenen Jahr geheiratet und in den Sozialen Medien schwärmt Lindsay immer wieder von ihrem Ehemann. „Ich bin die glücklichste Frau der Welt. Nicht weil ich einen Mann brauche, sondern weil er mich gefunden hat und wusste, dass ich Glück und Anmut finden wollte, alles zur gleichen Zeit“, schrieb die 36-Jährige etwa zu einem Post im Juli 2022. „Ich bin fassungslos, dass du mein Mann bist. Mein Leben und mein Ein und Alles. Jede Frau sollte sich jeden Tag so fühlen.“

Zahlreiche Glückwünsche von Promis und Fans

Für Lindsay geht mit den Babynews jetzt ein großer Wunsch in Erfüllung. Denn schon in der Vergangenheit betonte die Schauspielerin, wie gerne sie eine Familie gründen möchte. „Ich würde gerne zwei oder vielleicht vier Kinder haben, aber ich habe noch keine Pläne, eine eigene Familie zu gründen“, verriet Lindsay 2018 der „Mail on Sunday“. Und schon bald dürfte dieser Wunsch zur Realität werden. Genaue Details, wann das Baby zur Welt kommen wird und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, sind aber noch nicht bekannt.

Doch eines ist schon deutlich: die Freude unter Lindsays Freund:innen, Kolleg:innen und Fans ist riesig. Denn unter dem Instagram-Post finden sich zahlreiche Glückwünsche und Gratulationen. Paris Hilton, die Anfang des Jahres Mutter wurde, schreibt etwa: „Willkommen im Mommy Club!“ Auch Stars wie Donatella Versace und Zoey Deutsch gratulieren der Schauspielerin. Und auch Lindsays Fans sind ganz euphorisch. So schreibt eine Followerin etwa: „Meine ganze Generation ist gerade ganz begeistert davon. Ich kann es garantieren.“