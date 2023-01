Auf Instagram verkündet Paris Hilton jetzt frohe Botschaften: sie ist Mutter geworden. Ein erstes Foto zeigt: für das It-Girl ist damit ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen.

Denn Paris Hilton wünscht sich schon lange Nachwuchs.

Paris Hilton verkündet: Das Baby ist da!

Es sind wenige Worte, mit denen Paris Hilton ihr großes Glück auf Instagram verkündet. „Du wirst bereits über alle Maßen geliebt“, schreibt sie nämlich zu einem Foto von zwei Händen. Eine Hand gehört Paris, die andere ihrem frischgeborenen Baby. Denn völlig überraschend verkündet Paris Hilton mit dem Post: sie ist Mama geworden. Dass sie ein blaues Herz zu ihrer Message postet, lässt viele vermuten, dass sie einen Jungen bekommen hat.

Eine Annahme, die Paris gegenüber dem „People“-Magazin bestätigt. In einem ersten Statement schwärmt sie auch schon vom Mutter-Dasein. „Es war schon immer mein Traum, Mutter zu werden, und ich bin so glücklich, dass Carter [Anm. Reum; ihr Ehemann] und ich uns gefunden haben“, so Paris. „Wir sind so aufgeregt, unsere Familie zusammen zu gründen und unsere Herzen explodieren vor Liebe für unseren kleinen Jungen.“ Laut Medienberichten kam das gemeinsame Kind mit Ehemann Carter übrigens über eine Leihmutter zur Welt.

Kinderwunsch geht endlich in Erfüllung

Bereits in der Vergangenheit sprach die 41-Jährige immer wieder über ihren großen Wunsch, eine Familie zu gründen. Denn schon kurz nach der Hochzeit mit Carter im November 2021 betonte sie, dass sie unbedingt Kinder möchte. Damals sollte eine künstliche Befruchtung den Start für die Familie ermöglichen. Ein Wunsch, den sie auch in einem Interview mit „E! News“ im Januar 2022 klarstellte. Denn in dem Interview sagte Paris, dass die Familiengründung eine „Top-Priorität“ sei. Und schon damals enthüllte sie: „Vielleicht zuerst einen Jungen.“ Sieht also ganz so aus, als wären ihre Wünsche in Erfüllung gegangen.

Und für diese fröhlichen News gibt es natürlich jede Menge Gratulationen. Denn in den Kommentaren zu dem Instagram-Post finden sich zahlreiche Promis, Freund:innen und Kolleg:innen, die dem Paar zum Nachwuchs alles Gute wünschen. Kim Kardashian schreibt etwa, dass sie „so glücklich“ für die beiden ist. Auch Lindsay Lohan, Demi Lovato und Ashley Benson gratulieren den beiden und betonen, wie zuckersüß diese Babynews sind.