Manche Freundschaften sind einfach so innig, dass nicht mal der Präsident höchstpersönlich dazwischen funken kann. Deshalb hat Paris Hilton auch einen DJ-Gig für Joe Biden abgesagt, um die Hochzeit ihrer langjährigen Freundin Britney Spears zu besuchen.

Das hat Hilton jetzt in ihrem Podcast „This is Paris“ verraten.

Paris Hilton sagt US-Präsident ab, um bei Britney Spears zu sein

Jeder hat so seine Prioritäten! Für Paris Hilton ist das nun mal – absolut zurecht – die Hochzeit ihrer langjährigen Freundin Britney Spears. Denn wie das wohl bekannteste It-Girl der Welt jetzt im Podcast „This is Paris“ verraten hat, hatte Hilton an dem großen Tag eigentlich ganz andere Pläne. Denn die 41-Jährige, die ganz nebenbei auch als DJ auftritt, war für einen Gig gebucht, bei dem US-Präsident Joe Biden anwesend war.

„Ich wurde gebeten, für den Präsidenten beim Abendessen aufzulegen“, erzählt Paris. Und zwar beim „Summit of Americans“, einer Veranstaltung, bei der sich sämtliche Staatschefs aus Nord-, Mittel- und Südamerika in Los Angeles treffen. „Aber das hier [Britneys Hochzeit] war mir wichtiger“, so die 41-Jährige. Daher habe sie Biden auch eine Absage erteilt und war stattdessen Teil der intimen Trauung von Britney Spears und Sam Asghari.

Wie der Präsident auf den heftigen Korb reagiert hat und ob man schlussendlich noch einen ehrwürdigen Ersatz gefunden hat, ist aktuell nicht bekannt. Paris schien jedenfalls eine sehr gute Zeit auf der Hochzeit ihrer Freundin gehabt zu haben, wie einige Schnappschüsse auf Instagram zeigen. Das Staraufgebot war trotz der kleinen Feier enorm! Auf den Bildern sind Selena Gomez, Drew Barrymore, Donatella Versace und einfach mal Madonna zu sehen.

Strenge Geheimhaltung über Hochzeit

Nähere Details darüber, wie die Hochzeitsfeier von Britney Spears und Sam Asghari verlaufen ist, gibt Paris aber nicht bekannt. Wie viel von der Zeremonie an die Öffentlichkeit gelangen soll, möchte sie der Braut nämlich selbst überlassen. „Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich mich einfach so unglaublich für sie freue. Sie sah umwerfend aus, und es hat mich so glücklich gemacht, zu sehen, dass sie ihr Märchen gefunden hat. Sie sind ein wunderschönes Paar und strahlen einfach“, schwärmt Hilton in ihrem Podcast.

Auch im Vorfeld galt hier strengste Geheimhaltung! Den genauen Tag der Trauung erfuhr man erst 24 Stunden vorher. Wie Paris weiter berichtet, wusste nicht mal ihre Stylistin von dem großen Tag, als sie ein passendes Kleid für die Hochzeitsfeier für das It-Girl ausgesucht hat. „Ich habe es die ganze Woche über streng geheim gehalten. Ich habe es buchstäblich niemandem erzählt“, so Paris. Auch ihr Fahrer wusste nicht, wohin er Hilton gerade kutschiert. Ihre beide „Plus Ones“, Ehemann Carter Reum und Mutter Kathy Hilton, musste die 41-Jährige aber wohl einweihen.