„Squid Game“, die brutal-packende Serie aus Südkorea, bekommt eine zweite Staffel! Serienliebhaber und „Squid Game“-Fans wussten das insgeheim zwar schon länger, doch eine offizielle Bestätigung fühlt sich gleich noch viel besser an, richtig?

Dazu gibt es gleich noch ein kryptisches Instagram-Posting von Netflix, das Fans ausflippen lässt.

Zweite „Squid Game“-Staffel jetzt auch von Netflix bestätigt

Lange wurde darüber gesprochen, ob „Squid Game“ für eine zweite Staffel zurückkehren wird. Nach dem schockierenden Ende des ersten Teiles gab es da eigentlich gar keine andere Möglichkeit – so zumindest die Meinung von unzähligen Fans weltweit. Und dennoch ließ uns das Team rund um die südkoreanische Serie erstmal ordentlich zappeln! Denn ganze neun Monate später, nachdem die Serie auf Netflix erschienen ist, gibt es jetzt von allen Seiten grünes Licht für eine Fortsetzung.

Während Hwang Dong-hyuk, der hier Autor, Regisseur und Produzent in einem ist, relativ früh bekannt gab, dass er sich vorstellen könnte, die Geschichte weiterzuspinnen, ließ sich die offizielle Seite noch etwas Zeit. Denn wie wir uns wohl alle denken können, braucht es definitiv eine Bestätigung seitens Netflix, damit wir uns auch wirklich auf eine Fortsetzung freuen können. Aber jetzt ist es endlich so weit, denn der Streamingriese hat uns erlöst! Sonntagabend teilte der offizielle Netflix-Account ein Posting auf Instagram, um eine zweite Staffel der blutrünstigen Serie anzukündigen.

Netflix verrät, worum die Fortsetzung handelt

Doch das war noch längst nicht alles! Um uns einen kleinen Vorgeschmack zu geben, was die neue Staffel für uns bereithält, gibt es noch ein weiteres, verheißungsvolles Posting. Dieses ähnelt der gruseligen Einladung zu den „Squid Games“, die die Teilnehmer in der Serie erhalten, bevor sie um Leben und Tod spielen. Doch ganz so dramatisch ist es in dem Schreiben von Netflix zum Glück nicht. Darin steht: „Es hat ganze zwölf Jahre gedauert, bis die erste Staffel von ‚Squid Game‘ zum Leben erwacht ist. Doch es hat nur zwölf Tage gedauert, bis ‚Squid Game‘ die erfolgreichste Serie aller Zeiten auf Netflix wurde.“

Dann gibt es noch einen kurzen Ausblick auf die Handlung: „Gi-hun wird zurückkehren. Der Front Man wird zurückkehren. Staffel zwei kommt. Der Mann im Anzug mit dem Spiel ddakji könnte zurückkommen. Du wirst auch Young-hees Freund Cheol-su kennenlernen.“

Auf das haben Fans auf der ganzen Welt wohl schon so lange gewartet, denn die Jubelschreie unter dem Posting häufen sich im Sekundentakt. „Ich bin so aufgeregt!“, schreibt ein User. Ein weiterer kann sich kaum noch zurückhalten und kommentiert: „ICH SCHREIE!“. Einige fragen sich allerdings auch, ob die zweite Staffel das Potenzial hat, an die packende Handlung von Teil eins anzuknüpfen …

Bis wir die neuen Folgen sehen können, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. Denn Serienschöpfer Hwang rechnet erst Ende 2023 oder Anfang 2024 mit einer Veröffentlichung von Staffel zwei.