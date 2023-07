Ein Passagier in einem Flieger nach Schottland hatte offenbar große Angst, dass sich eine Bombe im Flugzeug befand. Als dann auch noch eine Chipstüte platzte und für einen lauten Knall sorgte, rastete der Mann aus. Schließlich musste die Maschine notlanden.

Der verängstigte Fluggast wollte nämlich bereits die Türe des Fliegers öffnen …

Passagier hält Chipstüte für Bombe

Menschen, die unter Flugangst leiden, sind ohnehin schon angespannt, sobald das Flugzeug abhebt. Doch ein Mann, der in eine Maschine von der Türkei nach Schottland stieg, hob diese Angst auf ein völlig neues Level. Aus irgendeinem Grund setzte sich nämlich der Gedanke in seinem Kopf fest, dass eine Art Verschwörung vor sich ging. Den Anstoß dafür gaben zwei Lichtzeichen an der Decke, die plötzlich ausgingen. Für den Passagier Grund genug, um anzunehmen, dass ein Anschlag auf das Flugzeug stattfinden wird.

Der Mann begann, lautstark zu brüllen und die restlichen Fluggäste über seine Befürchtung aufzuklären. Ihn zu beruhigen war sowohl für seine Familie als auch für eine der Flugbegleiterinnen ein Ding der Unmöglichkeit. Denn er war fest davon überzeugt, dass dieses „Lichtzeichen“ ein eindeutiges Signal an das Bordpersonal war. Doch damit nicht genug: nur kurze Zeit später öffnete ein weiterer Passagier eine Chipstüte, die durch den Druckunterschied in 10.000 Metern Höhe einen lauten Knall von sich gab.

Zu viel für den verängstigten Mann! Denn er sprang von seinem Sitzplatz auf und stürmte zu einem der Notausgänge. Dann versuchte er sogar, panisch die Türe zu öffnen. Mehrere Flugbegleiter:innen und Passagiere mussten zusammenhelfen, um den Mann aufzuhalten. Denn hätte er es tatsächlich geschafft, die Türe zu öffnen, dann wäre diese Situation in einer gewaltigen Tragödie geendet.

Flugzeug muss kurz nach dem Start notlanden

Der Pilot, der das Drama schließlich auch mitbekam, sah sich aufgrund der heiklen Situation gezwungen, eine Notlandung einzulegen. Das Flugzeug landete schließlich nur zwei Stunden nach dem Start in Sofia, Bulgarien. Am Flughafen angekommen, wartete bereits ein Team der Polizei auf den Mann. Die Beamten nahmen ihn schlussendlich fest und brachten ihn auf die nächste Polizeistation.

Durch eine Untersuchung soll jetzt festgestellt werden, ob der Mann während seinem Ausraster unter Drogen- oder Medikamenten-Einfluss gestanden ist. Wie ein Sprecher der betroffenen Airline bestätigen konnte, wurde der Flug nach einer kurzen Verzögerung fortgesetzt. Alle Menschen an Bord sind sicher an ihr Ziel in Schottland angekommen.