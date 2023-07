Es ist eine tragische Geschichte, die jetzt ein Happy End bekommt: Beauty Influencerin Jackie Miller James muss vor einigen Wochen in ein künstliches Koma versetzt werden. Ein absoluter Horror, insbesondere, weil sie hochschwanger ist.

Für die Familie beginnt eine Zeit voller Angst und Zweifel.

Nach geplatztem Aneurysma: Frau muss in künstliches Koma versetzt werden

Für viele ihrer 87.000 Follower:innen lebt Jackie Miller James wohl ein absolutes Traumleben. Denn auf Social Media teilt die Beauty-Influencerin immer wieder Einblicke in ihren Alltag und begeistert mit ästhetischen Urlauben, perfekten Skin-Care-Routinen und jeder Menge authentischem Real Talk. Besonders glücklich sind Jackie und ihre Fans dann, als die junge Frau ihre Schwangerschaft verkündet.

Denn nach der Traumhochzeit war das Baby die Krönung der Beziehung zwischen ihr und ihrem Lebensgefährten Austin. Alles scheint perfekt zu sein; bis Jackie in der 39. Schwangerschaftswoche in ihrem eigenen Zuhause zusammenbricht. Ihr Mann findet die 35-Jährige Augenblicke später und bringt sie schnell ins Krankenhaus.

Die Diagnose: Jackie hat ein geplatztes Aneurysma. Die Ärzte im Krankenhaus müssen schnell handeln. Denn es gilt, nicht nur Jackies Leben zu retten, sondern auch das ihres kleinen Babys. Die Folge ist ein Notkaiserschnitt, bei dem das Mädchen zur Welt gebracht wird. Um Jackies Leben zu retten, müssen die Ärzte gleichzeitig eine Gehirnoperation durchführen, denn Jackie hatte durch das geplatzte Aneurysma „schwere Hirnblutungen und Verletzungen“.

Ein Kampf gegen die Zeit, denn für beide ist die Situation extrem kritisch. „Wären Jackie und das Baby ein paar Minuten später im Krankenhaus angekommen, hätten wir sie wahrscheinlich beide verloren“, heißt es in einem Statement der Familie, die für die Behandlungskosten eine GoFundMe-Kampagne gestartet hat. Doch die beiden haben Glück – und Jackies Tochter kann gesund zur Welt gebracht werden. Für die junge Frau sieht die Situation zunächst aber kritischer aus. Denn nach der Operation müssen die Ärzt:innen sie in ein künstliches Koma versetzen.

„Unglaublich langer Weg der Genesung“

Einen Monat lang bekommt die junge Frau nicht mit, wie ihre Tochter die ersten Momente ihres Lebens verbringt. Zwölf Tage lang ist das Baby auf der Neugeborenen-Intensivstation und kann dann entlassen werden, während die Mutter weiterhin um ihr Leben kämpft.

Doch jetzt verkündet Jackies Familie aufregende Neuigkeiten: Jackie ist aus dem Koma erwacht! Außerdem, erklärt die Familie auf Instagram, konnte sie jetzt in ein neurologisches Rehabilitationskrankenhaus überliefert werden. Dort wird sie wohl die kommenden Tage und Wochen weiterhin behandelt werden. Jackie mache jeden Tag Fortschritte, auch wenn noch ein „unglaublich langer Weg der Genesung“ vor ihr liege. Ein erstes Highlight durfte sie aber schon erleben. Denn einen Monat nach der Geburt konnte sie endlich ihre kleine Tochter kennenlernen. „Jackie ist seit kurzem wieder mit ihrem Baby vereint und verbringt einen großen Teil des Tages mit ihrer ganzen Familie, während sie im Krankenhaus liegt“, so Jackies Familie in dem Instagram-Post.