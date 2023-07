In einer Sache sind wir Fashionistas uns doch alle einig: Füßlinge sind in etwa so sexy wie der Begriff „Übergangsjacke“. Ein Grund, warum wir uns in der Vergangenheit lieber barfüßig ins Schuhwerk zwangen. Zum Glück haben Statement-Socken unseren Leidensweg mitsamt der Füßlinge nun begraben. Für all jene, die es immer noch nicht lassen können barfuß in die Sneakers zu schlüpfen, haben wir folgende Message:

Schuhe ohne Socken sind ein kuschliges Heim für Bakterien und Pilze. Den Preis dafür zahlen deine Füße und Sneakers. Und wir verraten dir, warum.

50 Milliliter Schweiß

Diese Message geht an alle Socken Verweigerer, die sich aus Style-Gründen sträuben ihre Sneakers damit zu tragen. Ihr schadet mit der Aktion euren Lieblings-Sneakers genauso wie euren Füßen! Denn unsere Fußflächen sind genau wie die Hände mit zahlreichen Schweißdrüsen übersät. Während der Schweiß auf den Händen problemlos verdampfen kann, hat er es an den Füßen schon schwerer. Hier landen ganze 50 Milliliter in Socken und Schuhen. Daher solltet ihr lieber auf altbewährte Materialien wie aufnahmefähige Baumwollsocken und atmungsaktive Schuhe setzen. Socken verleihen deinen Füßen nicht nur eine zusätzliche Schutzschicht. Sie leiten Feuchtigkeit von der Haut ab und halten deine Füße und Schuhe damit trocken. Sie helfen, die Temperatur zu regulieren und die Schweißproduktion zu reduzieren. Zudem mindern Socken die Reibung und schützen damit vor Blasen und Schwielen.

Heimat der Bakterien und Pilze

Würdet ihr einen abgenutzten Sneaker von eurem ohne Socken getragenem Schuh abkratzen – euch würde ein Zoo voller Mikroorganismen entgegenfallen. Ihr seid gut im Ignorieren? Nicht, wenn die Kleinviecher zu stinken beginnen oder Krankheiten an eurem Fuß verursachen. Denn die Schweißsuppe, die ihr barfüßig in den Schuhen kocht, ist ein ideales Heim für Bakterien und Pilze. Letztere können zu schmerzhaftem Nagelpilz (Onychomykose) führen. Dein Nagel verfärbt sich dabei gelb, wird brüchig und kann deine Zehennägel nachhaltig schädigen. Dass die Sache auch ziemlich eklig aussieht, brauchen wir wohl nicht zu erwähnen.

It’s a Dead End, auch für deinen Schuh

Aber nicht nur dein Fuß – auch dein geliebter Sneaker leidet unter deiner Anti-Socken-Einstellung. Erst beginnt er zu müffeln und treibst du das Spiel noch weiter wird er auch irgendwann zu schimmeln beginnen. Einzige Rettung: die Sportschuhe über Nacht ins Gefrierfach geben. Die niedrigen Temperaturen töten die Bakterien ab. Und danach die Schuhe immer schön trocken halten. Mit Socken! Hast du stark geschwitzt, kannst du die Sneaker auch mit Zeitungspapier trocken legen. Muffeligen Geruch kannst du mithilfe von Backpulver neutralisieren. Dazu etwa einen halben bis ganzen Esslöffel im Schuh verteilen und über Nacht einwirken lassen. Nachdem du jetzt hoffentlich von Socken überzeugt bist, sei dir gesagt, dass du diese wie Unterwäsche täglich wechseln und bei 60 Grad waschen solltest.