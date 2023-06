Eine Hitzewelle steuert geradewegs auf uns zu! Höchste Zeit also, um uns zu überlegen, wie wir uns bei diesen hohen Temperaturen am besten anziehen. Denn die Outfits sollten kühlend, bequem und trotzdem stylisch sein, wenn ihr uns fragt.

Wir liefern euch die Inspo für die perfekte Alltags-, Office- und Abendkleidung an heißen Tagen!

Basic: Tank Top & Weite Hose

Mit einem hellen Top und einer weiten Leinen- oder Baumwollhose kann man eigentlich nichts falsch machen. Das Sommeroutfit eignet sich perfekt für den Alltag, zum Einkaufen, Brunchen oder einen Citytrip. Wer möchte, kann ein Crop Top zur Hose kombinieren oder setzt einfach auf ein schlichtes Tank Top, zum Beispiel in der Farbe Weiß oder gestreift. Dazu noch bequeme Schuhe, eine stylische Sonnenbrille und einen Shopper im Korb-Look, in dem ihr eure Sonnencreme und den Pocket-Ventilator verstauen könnt und ihr seid good to go.

Casual: Leinen-Zweiteiler

Material spielt eine große Rolle bei Hitze! Atmungsaktive Stoffe und jene, die den Körper kühlen, sind immer eine gute Wahl. Dazu zählen etwa Leinen, Baumwolle und ja, auch Seide! Wie gut, dass vor allem Leinen-Zweiteiler gerade absolut im Trend sind. Hierbei kann man übrigens ruhig auch auf dunkle Pieces setzen. Wichtig ist nur, dass die Kleidung möglichst locker am Körper sitzt. Dazu stylt ihr am besten angesagte Birkenstocks und ein Cap zum Schutz vor der Sonne. Wenn es die Office-Attire zulässt, ist das der perfekte Büro-Look für euch!

Extra: Anzugweste & Midikleid

Auch abends kann es noch ziemlich heiß sein. Wer aber dennoch eine wilde Night-Out genießen möchte, kann sich dementsprechend stylen. Ein hübsches Midikleid sorgt für romantische Vibes, dazu eine trendige Anzugweste, die für den Extra Touch sorgt. Wer möchte, kann den Look mit Heels und einer ultra-coolen Sonnenbrille abrunden. Eine elegant-geschnittene Tasche darf dabei auch nicht fehlen.

