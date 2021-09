Gute Nachrichten für alle, die von Sprachnachrichten so richtig genervt sind! Denn Whatsapp arbeitet gerade an einer neuen Funktion, die das Gesprochene in Text umwandeln soll.

Dabei schickt man die Sprachnachrichten an eine spezielle Erkennungssoftware.

Sprachnachrichten auf Whatsapp gibt es bald als Text

Viele Menschen sind mittlerweile sehr genervt von Personen, die minutenlange Sprachnachrichten verschicken. Denn nicht immer hat man auch wirklich Zeit (oder Lust), sich alles anzuhören. Noch schlimmer sind aber jene Personen, die lediglich einen Satz oder sogar nur ein Wort in Form einer Sprachnachricht verschicken!

Für alle, die darauf einfach keinen Bock mehr haben, arbeitet Whatsapp gerade an einer neuen Funktion! Die soll Gesprochenes in Text umwandeln. So kann man in ein paar Sekunden alles lesen, was einem der Absender in zehn Minuten schildert. Juhu!

Spracherkennungssoftware kommt zum Einsatz

Sobald man dann das neue Feature aktiviert, wird das Memo an eine spezielle Spracherkennungssoftware geschickt. Diese macht die Voice-Nachrichten dann lesbar. Die Software im Hintergrund ist aber weder mit Whatsapp selbst noch mit dem Mutterkonzern Facebook verbunden. Die Memos werden anonym an einen Server von Apple geschickt, in einen Text umgeformt und dann wieder an den App-Nutzer geleitet.

Damit man die Funktion nutzen kann, muss man zuvor seine Einwilligung geben. Somit wird auch verhindert, dass Sprachnachrichten aus Versehen an Apple gesendet werden. Derzeit befindet sich das neue Speech-to-Text-Feature aber noch mitten in der Entwicklung. Vorerst soll es außerdem nur für iPhones zur Verfügung stehen, weil Apple auch die passende Software anbietet.