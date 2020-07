Wer bei WhatsApp, Instagram & Co. schon mal eine Sprachnachricht verschickt hat, weiß, dass man häufig mehr sagt, als man eigentlich wollte. Da kann es schon mal passieren, dass man vergisst, was man eigentlich so von sich gegeben hat.

Doch leider wird die Sprachnachricht nach der Aufnahme direkt versendet und man kann sie nicht mehr anhören. Das dachtet ihr zumindest. Denn mit einem einfachen Trick ist es bei dem Instant-Messaging-Dienst WhatsApp möglich, die Aufnahme vor dem Versenden noch einmal abzuspielen. Wir zeigen euch wie’s geht.

Mit diesem Trick kannst du Sprachnachrichten bei WhatsApp vor dem Versenden abspielen

Zuerst drückt man den Aufnahme-Button, damit diese gestartet werden kann. Anschließend muss man nach oben wischen. Denn auf diese Weise wird der Aufnahme-Button gesperrt. Wenn man danach loslässt, hat man die Möglichkeit so lange zu sprechen wie man möchte. Ist man alle seine Gedanken und Worte losgeworden, verlässt man kurz den Chat. Dies kann geschehen, indem man zum Beispiel auf die Chat-Übersicht, die sich ganz oben befindet, oder das Profilbild des Chat-Partners tippt. Wenn man dann wieder zum Chat zurückkehrt, ist die aufgenommene Sprachnachricht noch immer da. Da der Aufnahme-Button noch immer gesperrt ist, kann man sich nun seine aufgenommene Sprachnachricht so oft anhören wie man will und selbst entscheiden, ob man die Aufnahme verschicken will oder sie lieber in den Papierkorb ziehen und stattdessen eine neue Nachricht aufnehmen möchte.

Der Trick funktioniert übrigens sowohl bei Android als auch bei Apple-Geräten.