Was braucht ein Sommer, um phänomenal zu sein? Richtig: Sonne, die passenden Drinks und einen Song, der in Dauerschleife läuft, während man am Strand liegt. Für Letzteres haben drei Italiener in diesem Jahr gesorgt, die mit ihrem Sommerhit „Italodisco“ die Charts in sämtlichen Ländern eroberten. Dürfen wir vorstellen: The Kolors!

Wir haben mit den sympathischen Musikern gesprochen und erfahren, was man braucht, um den perfekten Sommersong zu schreiben.

„Italodisco“ von The Kolors versüßt uns den Sommer

Es gibt drei Dinge, die unserer Meinung nach den perfekten Sommerhit ausmachen. Erstens: Er muss ein Ohrwurm sein. Zweitens: Er muss ultra-gute Laune verbreiten. Und drittens: Er muss uns gedanklich an einen Ort bringen, der Urlaubsvibes versprüht. Diese Checkliste hat sich wohl auch das italienische Trio The Kolors zu Herzen genommen. Denn die Band, bestehend aus den beiden Brüdern Stash und Alex Fiordispino sowie Daniele Mona, hat den ultimativen Song kreiert, der uns durch den Sommer begleitet: „Italodisco“!

Mit ihrem 80er-Italo-Discopop haben die Italiener, ursprünglich aus Neapel, sämtliche Sommerhit-Konkurrent:innen ausgestochen. „‚Italodisco‘ ist eine liebevolle und tanzbare Hommage an das titelgebende Musikgenre, das Italien in den 80er-Jahren zu einem der wichtigsten Bezugspunkte in der elektronischen Musikszene machte“, heißt es seitens des Labels Warner Music.

Wenn ihr jetzt auch direkt nur vom Lesen des Songtitels einen Ohrwurm habt, dann geht es euch vermutlich genauso, wie den meisten Menschen, die den Hit schon einmal gehört haben. Weil auch wir das Lied – und die Band – so feiern, haben wir das Trio zum Interview getroffen und einige spannende Dinge erfahren.

„Fühlt sich unglaublich an“

Seit 13 Jahren machen The Kolors bereits zusammen Musik. Doch bisher waren sie in unseren Dunstkreisen eher nur den hartgesottenen Italien-Fans bekannt. Doch das hat sich jetzt schlagartig geändert. Denn quasi über Nacht wurde das Trio aus Neapel zu unseren sommerlichen Wegbegleitern. Ob die drei damit gerechnet hätten, dass „Italodisco“ so durch die Decke geht? „Wenn man einen Song schreibt und dann ins Studio geht, um ihn aufzunehmen, dann erwartet man erstmal gar nichts“, so Stash, Frontman von The Kolors, der auch die öffentliche Stimme der Band ist.

„Ab dem Moment, ab dem der Song dann veröffentlicht ist, haben den Rest die Menschen da draußen in der Hand“, erzählt uns der 34-jährige Musiker im miss-Interview. In dem Fall haben Fans für einen Mega-Erfolg gesorgt. „Es ist wirklich verrückt, weil uns Menschen damit ihre Liebe zu uns zeigen, besonders, weil der Song Teil ihres Lebens ist. Das ist ein wirkliches Lifegoal und ein ‚Golden Moment‘ für uns als Musiker!“ Das Trio schätzt sich unheimlich glücklich, dass so viele Menschen ihren Song lieben. „Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das war unser allererstes Ziel, das wir uns damals gesetzt haben, als wir mit der Band zum ersten Mal im Studio waren. Es fühlt sich unglaublich an“, schwärmt Stash.

Erfolg ist aber prinzipiell nichts Neues für die italienische Band. Denn in ihrem Heimatland haben sie bereits mehrere Nummer-Eins-Hits sowie zahlreiche Platinschallplatten an ihren Wänden hängen. Der große Durchbruch gelang The Kolors, die seit 2010 bestehen, im Jahr 2015, als sie an der Castingshow „Amici di Maria De Filippi“ teilnahmen. Im Finale gewann die Band mit 61 % der Stimmen die Show und erhielt außerdem den Kritikerpreis der Journalisten.

Über ihre bisherige Reise durch die italienische Musikwelt seien die drei unheimlich glücklich, dennoch habe ihre Karriere durch den Erfolg von „Italodisco“ ein neues Level erreicht. „Das ist das erste Mal, dass Menschen einen unserer Songs auch außerhalb von Italien feiern. Und es ist das erste Mal, dass wir auch außerhalb von Italien im Radio gespielt werden. Das ist wirklich unglaublich verrückt – das war immer unser großer Traum!“, zeigt sich Stash stolz.

„Alles passiert aus einem bestimmten Grund“

Gut, wir halten also fest: The Kolors haben im Grunde nicht damit gerechnet, uns DEN Sommerhit des Jahres zu liefern. Dennoch haben sie es geschafft. Aber wie schreibt man denn so einen Song, der Millionen von Menschen begeistert? „Wir hatten wirklich keine Ahnung, wo wir anfangen sollten“, verrät uns Stash. „Dann dachte ich: Wir sind Italiener! Also warum tun wir nicht einfach etwas total Italienisches, etwas Authentisches?!“ Und dann nahm der Song seinen Lauf.

Stash singt über die Angst, sich von seiner großen Liebe zu entfremden und davon, dass er eines seiner Tattoos nicht mehr mag und sich gerne ein neues stechen lassen möchte. Dazu gibt es eine besonders lustige Anekdote, wie uns der Sänger erzählt. „Die Lyrics sind im Grunde alles, was ich gesagt und getan habe, 15 Minuten bevor ich das Studio betrat, um ‚Italodisco‘ zu schreiben“.

So einfach kann es manchmal also sein! Doch was passiert jetzt, nachdem The Kolors einen Mega-Song gelandet haben? Steigt der Druck, einen weiteren Hit nachzuliefern? Nein, wie uns der Frontman der Band verrät. „Ich habe bereits vor Jahren damit aufgehört, mich emotional in Zahlen hineinzusteigern. Es ist wie eine Achterbahnfahrt – wenn man im Aufnahmestudio ist und über Zahlen nachdenkt, dann hört man meiner Meinung nach auf, über die Musik nachzudenken“.

„Wir glauben ohnehin fest daran, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert“, so der italienische Musiker. Dennoch gibt es Pläne für die Zukunft der Band: „Wir genießen gerade alles, was durch ‚Italodisco‘ passiert. Aber natürlich arbeiten wir auch hart an unserer nächsten Veröffentlichung“.