Nach einem langen stressigen Tag oder einer anstrengenden Woche wünscht man sich manchmal nichts mehr als Ruhe. Und am besten funktioniert das eben, wenn man alleine ist.

Diese Sternzeichen lieben es, wenn sie mal etwas Alone-Time haben.

Widder

So schön es auch ist, wenn man seine Freizeit mit dem Partner oder Freunden verbringt, so angenehm kann es auch sein, mal ganz alleine zu sein. Manchmal hat man eben einfach keinen Bock, sich zu unterhalten oder sich andauernd nach anderen richten zu müssen. Deshalb schätzen Widder es sehr, wenn sie mal etwas Zeit nur für sich haben. Dann können sie in Ruhe ein Buch lesen, eine Serie schauen oder einfach mal nichts tun. Herrlich!

Skorpion

Auch wenn der Skorpion als sehr gesellig gilt, braucht er ab und zu Zeit, mit sich alleine zu sein. Denn nur dann bekommt er seinen Kopf richtig frei. Am liebsten schnappt sich dieses Sternzeichen dann seine Sportsachen und genießt einen Ausflug auf die Berge – und zwar ohne jegliche Begleitung. So nimmt es seine Umwelt viel besser wahr und ist durch nichts und niemanden abgelenkt. Und wenn der Skorpion dann wieder zurückkommt, ist er wie ausgewechselt und vor allem tiefenentspannt!

Schütze

Schützen gelten hin und wieder als introvertiert – und das nur, weil sie es einfach lieben, wenn sie mal alleine sind. Das bedeutet nämlich nicht automatisch, dass sie auch einsam sind. Sie sind es einfach gewohnt, dass sie den Tag nur mit sich selbst ausklingen lassen und dabei vollkommen in der Me-Time versinken. Das ist auch das Geheimnis, warum dieses Sternzeichen immer ruhig und gelassen ist. Meditation, Yoga, Atemübungen – und das ohne andere Personen, die ständig dazwischen quatschen.