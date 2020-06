Es gibt Menschen, die ständig etwas unternehmen müssen oder permanent am Handy hängen, weil sie einfach nicht zur Ruhe kommen. Sie sind extrem ungeduldig und brauchen ständig Beschäftigung.

Zu diesem Typ Menschen zählen vor allem diese drei Sternzeichen:

Schütze

Der Schütze braucht ständig neue Abenteuer und will immer etwas aufregendes erleben. Sobald er einmal einen Moment für sich hat und nichts zu tun hat, wird er total unruhig und muss sich die nächste Beschäftigung suchen. Denn wenn er plötzlich doch mal zur Ruhe kommt, hat er das Gefühl, etwas zu verpassen. FOMO ist eines der größten Probleme dieses Sternzeichens. Denn der Schütze braucht viel Aufmerksamkeit und will einfach immer überall dabei sein.

Widder

Ähnlich ist es beim Widder. Dieses Sternzeichen ist ziemlich temperamentvoll und sehr impulsiv. Kein Wunder also, dass der Widder so gut wie nie zur Ruhe kommt. Geduld ist nicht unbedingt seine Stärke und innere Unruhe begleitet in überall hin. Anstatt einfach mal abzuschalten sucht er eine Herausforderung nach der anderen. Denn dieses leidenschaftliche Sternzeichen kann einfach nicht still sitzen.

Waage

Auch die Waage zählt zu den Sternzeichen, die sehr ungeduldig sind und ständig Ablenkung und Beschäftigung brauchen. Sie kann sich nur schwer entscheiden und kommt vor allem wegen ihrer vielen Gedanken nur selten zur Ruhe. Sie kann keine klare Richtung einschlagen und verbringt deshalb ziemlich viel Zeit damit, abzuwägen und Pros und Contras aus Situationen herauszufiltern. Ein bisschen Abstand würde der Waage ziemlich guttun, denn manchmal braucht man einfach etwas Me-Time.