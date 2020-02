Eine Trennung auf Zeit kann für beide Seiten befreiend sein. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, entscheiden sich viele Paare dazu, über eine gewisse Dauer separate Wege zu gehen.

Doch das ist nicht zwingend die beste Entscheidung. Häufig kann sich eine Beziehung durch eine Pause verschlechtern.

In diesen drei Fällen, wäre es besser, die Entscheidung für eine Trennung auf Zeit nochmal zu überdenken.

1. Ihr kennt euch noch nicht sehr lange

Klar ist es besser, eine Trennung auf Zeit anzusteuern, wenn die Beziehung bereits unter euren Differenzen leidet. Doch wie gut kennt ihr euch eigentlich wirklich? Oft kann ein kleiner Streit in einem sachlichen Gespräch beiseite geräumt werden. Dafür muss es nicht zwingend zur Beziehungspause kommen. Lernt euch erstmal besser kennen, bevor ihr direkt das Handtuch werft und eure Partnerschaft auf Eis legt. Nach einer längeren Pause habt ihr euch unter Umständen nämlich schon so weit auseinandergelebt, dass ihr nicht an dem Punkt weitermachen könnt, wo ihr aufgehört habt.

2. Ihr wollt keine Kompromisse eingehen

In jeder Beziehung muss man ab und an auch Kompromisse eingehen. Vor allem bei einer Trennung auf Zeit müssen klare Regeln aufgestellt werden. Dabei ist es ratsam auf Wunsch des Partners auch mal auf Dinge zu verzichten. Falls ihr allerdings beide die Grenzen eurer Beziehung nicht überschreiten wollt und lediglich ein bisschen Zeit für euch braucht, kann dies auch ohne eine Trennung passieren. Nach ein paar Tagen oder Wochen alleine, habt ihr wieder einen klaren Kopf und könnt eure Partnerschaft ganz normal weiterführen.

3. Ihr wollt mehr Freiraum

Eure Beziehung macht euch glücklich, ihr wollt aber beide auch andere Partner treffen? Dann solltet ihr eure Beziehungsform vielleicht mal überdenken. So könnt ihr in einer offenen Beziehung beispielsweise euren Freiraum ausleben. Dabei muss sich niemand aus der Partnerschaft ausklinken, um auch mal andere Personen treffen zu können. Wie ihr eure Beziehung definiert, ist euch überlassen. Jedoch seid ihr immer noch an euren Partner gebunden.