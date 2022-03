Die 20-jährige Marta Vasyuta ist eine der vielen jungen Menschen, die auf TikTok von dem Krieg in der Ukraine berichten. Mit ihren Videos ging die Studentin nun viral und wurde quasi über Nacht zum TikTok-Star.

Ihre Clips haben mittlerweile über 19 Millionen Likes.

Von Tanz-Videos zu Krieg

Vor einigen Tagen noch lebte die 20-jährige Ukrainerin Marta Vasyuta das normale Leben einer jungen Frau. Und wie viele in ihrem Alter ist auch sie auf TikTok. Bis vergangene Woche hatte sie einige hundert Follower in der Video-Sharing-App. Marta teilt hauptsächlich witzige Clips mit ihren Freundinnen, Eindrücke von ihrem Studentenleben in Großbritannien und auch das ein oder andere Tanzvideo. Bis Russland die Ukraine angreift.

Dann fängt die 20-Jährige an, kurze Videos von ihrem Heimatland hochzuladen. Und das sehr erfolgreich: Ihre Beiträge haben mittlerweile viele Millionen Likes. Aber wie kam es überhaupt dazu`?

Marta Vasyuta wird über Nacht zum TikTok-Star

Mit Entsetzen muss Marta die Berichte über die Bombardierung der Stadt Kiew mitansehen. Dann beginnt die Studentin laut dem britischen Sender „BBC“ auf Telegram zu recherchieren, ob diese Bilder und Videos auch wirklich echt sind. „Ich konnte sehen, dass die Leute sagten, dass dies wahr sei, dass dies gerade vor sich gehe.“, so die 20-Jährige gegenüber dem Sender. Sie habe dazu die Kommentare gelesen und auch Leute angeschrieben, um zu überprüfen ob es sich um Fake-News handeln könnte.

Als sie festellt, dass die Videos echt sind, teilt sie diese auf ihrem Profil. Dann geht sie schlafen. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, ist sie TikTok-Star. Ihre Videos gingen viral! „Am Morgen bin ich aufgewacht und habe mein TikTok überprüft und meine Videos hatten plötzlich mehr als 9 Millionen Aufrufe“, erklärt Marta.

„Ukraine-Krieg ist nicht nur ein Problem der Ukrainer“

Ihr Kanal zeigt aktuell: Die Videos haben mittlerweile rund 19 Millionen Likes und sie hat jetzt über 240.000 Followerinnen und Follower. Für viele Menschen auf TikTok und insbesondere für jüngere Menschen ist sie zu einer wichtigen Kuratorin für Nachrichten aus der Ukraine geworden.

Die Videos, die Marta gepostet hat, zeigen Bilder von Explosionen, Trümmern und Rauchwolken. Aber auch Videos von Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj sind auf ihrem Kanal zu sehen. Viele sind unterlegt mit Musik und Kommentaren. „Ich möchte nur, dass die Menschen verstehen, dass die Ukraine nicht nur ein Problem der Ukrainer ist, sondern das Problem aller“, sagt sie.