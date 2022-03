Wir sind noch immer nicht ganz über die zweite Staffel von „Love Is Blind“ hinweg, da kommen die Produzenten gleich mit der nächsten Show um die Ecke! In der neuen Netflix-Serie „The Ultimatum“ werden Paare auf die Probe gestellt, denn sie müssen sich entscheiden: Heiraten oder alles beenden. Ob das gut gehen kann?

Durch die Sendung führen zwei bekannte Gesichter: Vanessa und Nick Lachey.

„The Ultimatum“: Darum geht’s in der neuen Netflix-Show

Nicht selten kommt es in Partnerschaften vor, dass er eine mehr will, der andere aber ganz zufrieden mit dem ist, was er gerade hat. Sprich: Ein Part möchte gerne heiraten, der andere bleibt lieber ungebunden. Was natürlich nicht heißen soll, dass man den Partner oder die Partnerin dadurch weniger liebt. Und dennoch führt gerade das Thema, wann und ob man den nächsten großen Schritt geht, zu einigen Konflikten.

Hier kommt auch schon die neue Netflix-Serie „The Ultimatum“ ins Spiel! Mehrere Paare, die sich in Sachen Zukunftsplanung noch uneinig sind, wollen ihre Liebe testen. Und das sieht dann ungefähr so aus: Die Pärchen werden getrennt und untereinander neu durchgemischt. Drei Wochen lang leben sie dann mit dem neuen Partner oder der neuen Partnerin zusammen und lernen sich kennen.

Dadurch sollen sie erkennen, ob sie ihre zweite Hälfte vermissen und sie sich danach für immer binden wollen oder, ob sie die getrennte Zeit genießen und vielleicht besser alleine weiterziehen. Das Ultimatum lautet: Hochzeit oder Trennung.

Bekannte Moderatoren führen durch die Sendung

Hinter der neuen Reality-Show stecken übrigens die Macher von „Love Is Blind“. Und auch die Moderatoren sind nicht unbekannt! Das Ehepaar Vanessa und Nick Lachey führt durch die Sendung, die so einiges an Drama verspricht. Schon der erste Trailer verrät, dass wir uns auf viele „WTF“-Momente gefasst machen sollten! Eine Kandidatin beginnt gleich mal mit dem Satz: „Das Einzige, das gerade noch schrecklicher wäre, als dich zu verlieren, wäre dich zu heiraten.“

Ein weiterer Twist: Sollten zwischen den neuen Paaren so richtig die Funken fliegen, dann ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie die Show mit einer neuen Person an ihrer Seite verlassen. Und anders als in Shows wie etwa „Temptation Island“, spielen sich die Annäherungsversuche sowie Flirts direkt vor den Augen des anderen ab …

Staffel 1 startet am 6. April auf Netflix! Bereits eine Woche später sind dann das Finale sowie die Reunion-Show auf dem Streamingdienst verfügbar.