Wir geben es nicht gerne zu, aber wir alle lieben sie ab und an: Reality-TV Shows. Denn egal, ob es darin um Sex, Liebe oder Erfolg geht, umso mehr Drama, umso gespannter schauen wir zu. Und auch jedes Sternzeichen hat so seine Präferenzen, was Trash-Shows angeht.

Deshalb gibt es für jedes Tierkreiszeichen, die passende TV-Show. Und wir verraten dir, welche Reality Shows zu deinem Sternzeichen passen.

Widder: “Das Dschungelcamp”

Das “Dschungelcamp” passt perfekt zum Widder, denn hier wird seine Abenteuerlust befriedigt. Man darf aber auch nicht die Dramen außer Acht lassen, denn der Widder interessiert sich sehr für die schlimmsten Seiten des Menschen.

Stier: “Keeping up with the Kardashians”

Der Stier liebt das Luxusleben und weiß auch, wie er es in vollen Zügen genießen kann. Kein Wunder also, dass “Keeping Up With The Kardashians” deshalb zu seinen Lieblingsserien gehört.

Zwillinge: “Love is Blind”

Der Zwilling hat einen Hang zu Intrigen und ist gerne unter Menschen. Die Dating-Show “Love is Blind” ist deswegen genau das richtige für ihn. Denn darin geht es um Menschen, die sich zu Beginn nur durch eine Wand kennenlernen, um sich dann in das Abenteuer Beziehung zu stürzen. Hier sind Konflikte vorprogrammiert.

Krebs: “Bauer sucht Frau”

Der Klassiker unter den Reality-Shows: “Bauer sucht Frau”. Genau die richtige Sendung für den hochsensiblen Krebs. Er liebt es, sich Geschichten über Menschen, die auf der Suche nach dem Partner fürs Leben sind, anzuschauen.

Löwe: “Bachelor in Paradise”

“Bachelor in Paradise” ist die perfekte Sendung für den Löwen. Denn dabei steht einer im Mittelpunkt und wird von anderen umgarnt. In dieser Reality-TV-Show könnte sich der Löwe sogar vorstellen, selbst mitzumachen.

Jungfrau: “Germany’s Next Top Model”

Dieses Sternzeichen steht auf Tränen und Drama. Und sind wir uns ehrlich, das ist der Hauptgrund, wieso wir überhaupt “Germany’s Next Top Model” schauen. Für die Jungfrau ist diese Show mit seinen Streitereien und jede menge Drama ein absolutes Muss.

Waage: “Der Bachelor”

Die Waage liebt Happy Ends und endlose Romantik, deshalb hat sie eine Vorliebe für “Der Bachelor”. Auch, wenn die kleinen Streitigkeiten lustig zum Ansehen sind, ist doch die Suche nach der wahren Liebe der Grund für die Waage, sich diese Reality-Show anzuschauen.

Skorpion: “Too Hot To Handle”

Bei “Too Hot To Handle” ist Drama vorprogrammiert, denn die jungen Leute müssen enthaltsam sein und sich auf tiefere Gefühle einlassen. Deshalb ist das eindeutig eine Show für den leidenschaftlichen Skorpion. Denn hier wird schonungslos alles aufgedeckt und die sexuelle Spannung zwischen den Kandidaten auf die Probe gestellt.

Schütze: “Big Brother”

Als Schütze macht es dir überhaupt nichts aus, Menschen dabei zuzusehen, wie sie langsam die Kontrolle verlieren. Bei “Big Brother” kann der Schütze seinen Voyeurismus vor dem Fernseher so richtig ausleben. Deshalb ist diese Sendung perfekt für dich!

Steinbock: “Promis unter Palmen”

Der Steinbock ist mit einem sehr trockenen Humor ausgestattet und kommt bei den bissigen Kommentaren bei “Promis unter Palmen” ganz auf seine Kosten. Außerdem genießt er es, Sendungen zu schauen, bei denen er einfach mal abschalten kann und nicht viel nachdenken muss.

Wassermann: “Love Island”

Der Wassermann ist ein sehr kontaktfreudiges Sternzeichen und liebt es, wenn es in einer Reality-TV-Show ein bisschen frecher zugeht. Deshalb ist “Love Island”, die Show für dieses Sternzeichen, denn letztendlich weiß man nicht, kommen sie zusammen oder betrügen sich die Kandidaten?

Fische: “Prince Charming”

Als sensibles Sternzeichen schauen die Fische-Geborenen am liebsten Shows, in denen es um die Liebe geht. Man könnte fast sagen, der Fisch ist verliebt in die Liebe. Deswegen ist die Dating-Show “Prince Charming” genau das Richtige für dieses Sternzeichen. Auch, wenn es mit Drama eigentlich nicht so viel anfangen kann.