Sie sind zwar als Trash-TV verpönt, aber insgeheim schauen wir sie doch alle gern: Reality-Shows. Egal ob es dabei um Talent, Liebe, Sex oder Tiger geht, echte Menschen mit ihren mehr oder weniger echten Dramen ziehen uns einfach mehr in den Bann als Schauspieler, die einem Drehbuch folgen. Und ob man das Zeug zum Reality-Star hat, kann einem sogar das Sternzeichen verraten.

Denn diese drei Sternzeichen werden am wahrscheinlichsten zu Reality-Stars:

Zwillinge

Zwillinge sind wahre Meister der Kommunikation und haben großartige soziale Fähigkeiten. Sie stehen auf jeder Party im Mittelpunkt. Außerdem können sie sich ziemlich schnell in eine Gruppe einfügen. Ihre dynamische Art und ihre Liebe dazu, neue Dinge auszuprobieren machen sie perfekt für Reality Show á la “Too Hot To Handle”, “Love Island” und “The Circle”.

Widder

Widder können sich an jede Situation anpassen. Sie lieben das Risiko und die Konfrontation. Außerdem sind sie wahre Drama-Queens. Keiner kann so gekonnt aus einer Mücke einen Elefanten machen wie der Widder. Und weil sie besonders den Konkurrenz-Kampf lieben sind sie perfekt für Casting-Shows wie “The Voice”, “GNTM” oder “DSDS”.

Löwe

Der Löwe liebt es im Rampenlicht zu stehen. Deswegen wäre er in einer Reality-Show die treibende Kraft. Denn, wenn sie nicht gerade im Mittelpunkt stehen, würden sie alles erdenklich dafür tun, eben dort wieder hinzukommen. Außerdem lieben sie es, den Ton anzugeben. Müssen sie sich an Regeln halten, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Löwen sie brechen. Lana von “Too Hot To Handle” hätte jedenfalls viel zu tun, den Löwen in seine Schranken zu weisen.