Mit ihrer ersten eigenen Reality-Show auf Facebook geben Justin und Hailey Bieber ihren Fans nun erstmals sehr private Einblicke in ihr alltägliches Leben als Ehepaar.

“The Biebers” enthält insgesamt zwölf Episoden, wobei jede Wochen drei Episoden veröffentlicht werden sollen.

Justin Bieber & Hailey geben private Einblicke

Bereits Anfang des Jahres gewährte Justin Bieber seinen Fans tiefe Einblicke in seine Vergangenheit und sein Leben als Künstler. Seine YouTube-Doku “Justin Bieber: Seasons” kam bei seinen Anhängern ziemlich gut an. Nun gibt es für seine Fans erneut die Möglichkeit, einen Blick in das Privatleben ihres Idols zu werfen. Denn zusammen mit Ehefrau Hailey hat Justin nun seine eigene Reality-Show auf Facebook, mit dem Namen “The Biebers”, gestartet. Dabei können die Zuschauer das Ehepaar abseits des Rampenlichts kennenlernen und erfahren zudem, wie die beiden ihre Tage in der Quarantäne so verbringen. Zurzeit lebt der Sänger mit seiner Frau nämlich in einem Haus am See.

Lake Day with the Biebers Hailey and I went down to the lake Gepostet von Justin Bieber am Samstag, 25. April 2020

Fans sind begeistert von “The Biebers”

Die erste Folge der neuen Reality-Show ist bereits seit vergangenen Montag (4. Mai) auf Facebook verfügbar. Zudem gibt es jeden Montag, Mittwoch und Freitag eine neue Episode. Auch einen wöchentlichen Facebook-Livestream wird es geben. Insgesamt sollen zwölf Folgen erscheinen. Seine Fans sind begeistert von der neuen Show. In den sozialen Medien wimmelt es nur so von zahlreichen Anhängern, die sich bei dem Popsänger und seiner Frau für die privaten Einblicke bedanken. “Die Bieber’s auf Facebook ist so echt und real. Ich hatte das Gefühl, mit ihnen auf dem Boot zu sitzen und diese intellektuelle Unterhaltung über Ehe und Vergebung zu führen”, kommentierte ein Fan auf Twitter die erste Folge.